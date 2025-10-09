Columbia限時低至36折！女裝長䄂外套大減低至$170、排汗短袖Tee只需$1XX｜Prime Day優惠2025

【動物專訊】很多狗狗都十分重情，可惜遇上無情的人類。浪浪之家和一班義工日前救起了一隻留守爛地車場的狗狗，並改名為「洪守誠」，一直在該車場生活的洪守誠，於車場被收回時，慘遭遺留下來，但即使車場已被巨石圍封成為工地，即使每日都被工人趕走，他仍每晚都會回來坐著守候，守候這個曾經被他視為家的地方。洪守誠現時獲安排到付費寄宿學校進行社會化訓練，希望能盡快尋家獲得領養。 洪守誠原本還有一隻啡色狗狗同伴，一同在車場生活，但沒想到收地後，車場職員只走了啡色狗狗，卻遺下洪守誠自己一個，在超強颱風樺加沙在9月底襲港後一日，車場便被大石圍封準備展開工程，洪守誠每日都被工人趕走，但每晚他都會回到這個地方，坐下來靜靜等候，但熟悉的人和狗同伴已不再出現，只餘他一個孤獨地留守到天亮。 有班街坊為洪守誠提供食物，但他們都擔心狗狗會被人舉報漁護署去捕捉，因此向浪浪之家求助。浪浪之家創辦人April坦言，雖然場地已爆滿，但不忍心狗狗獨自承受這些折磨，因此在一班街坊、義工及浪浪協進會幫助下，成功將狗狗救起。 她形容，狗狗因為環境突然轉換，需要時間冷靜，而除下他的頸圈時，發現整條頸都是傷痕，應是因為綁得太緊太久，因此出現傷口

香港動物報 ・ 18 小時前