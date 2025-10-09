Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
Columbia限時低至36折！女裝長䄂外套大減低至$170、排汗短袖Tee只需$1XX｜Prime Day優惠2025
Prime Big Deal Days由即日起至10月9日下午2點59分，Columbia限時減價低至36折，即睇抵買推介：
Amazon Prime Big Deal Days由即日起至10月9日下午2點59分，Amazon全網指定產品，如Apple產品、Champion衫，甚至Stanley杯都有平！今次Yahoo購物留意到戶外服飾品牌Columbia都有大減價，限時低至36折，男女裝都有平，如女裝長䄂外套大減低至$170、男裝排汗短袖Tee只需$136，可以趁冬天來之前平價入手冬季外套！
Amazon Prime Big Deal Days 2025日期：香港時間 10月7日 3:00pm 至 10月9日 2:59pm
Amazon 重要教學：
👉🏻 亞馬遜Prime Day會員簡單4大開戶步驟教學＋滿額免運費攻略
Columbia服飾限時低至36折！
Amazon原來都有不少抵買Columbia產品，今次Prime Big Deal Days最抵買的，一定有女裝Benton Springs Full Zip外套，特價款式是全黑抓絨外套，折後低至36折，優惠價$170就買到，男裝亦有Steens Mountain 2.0 Full Zip抓絨外套優惠，折後只需$199，以香港天氣來就，冬天一件抓絨外套都足夠保暖，趁平買定一件冬天著一流！男裝排汗短袖Tee限時低至$136，而Standard Landroamer Quilted Shirt Jacket都值得入手，官網價為$1,399，Amazon限時特價$564，等於官網價4折買到！還有不少戶外專用波鞋優惠，女裝PFG Pro Sport波鞋半價優惠，折後只需$421，喜歡戶外活動的大家一定要趁Prime Big Deal Days入手！
Columbia Women's Benton Springs Full Zip
36折特價：$170｜
原價：$467｜ 官網價：$499
Columbia Men's Terminal Tackle Heather Long Sleeve Shirt
43折特價：$149｜
原價：$350
Columbia Steens Mountain 2.0 Full Zip Fleece Jacket
56折特價：$199｜
原價：$358｜ 官網價：$499
Columbia Men's Standard Landroamer Quilted Shirt Jacket
66折特價：$564｜
原價：$856｜ 官網價：$1,399
Columbia Men's Thistletown Hills Short Sleeve
7折特價：$136｜
原價：$195｜ 官網價：$399
Columbia Womens PFG Pro Sport
49折特價：$421｜
原價：$856
Columbia Women's Peakfreak Rush Shandal Sandal
63折特價：$487｜
原價：$778
Columbia Women's Bethany Slip Loafer
77折特價：$389｜
原價：$506
