COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有網民在社交平台 Threads 發文，指於昨日（27 ）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，今日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。
本網亦就事件向 COMEBUYTEA 查詢，惟截稿前未獲回覆。
事主向《Yahoo新聞》表示，昨日下午 5 時 34 分左右，在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，配搭為清香烏龍、荔枝汁及蘆薈水晶，選擇不另加糖及小冰。事主其後飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴。
事主指，發現咬了曱甴一口後便立即將茶飲棄置，被問及曱甴是否仍然在生，事主則稱「我唔清楚係咪我咬死咗佢，但係我見到佢嗰陣，佢應該已經係死咗。」事主續指，事後隨即買了漱口水漱口。
一經定罪最高罰款一萬元
食環署回覆本網查詢時表示，旺角區環境衞生辦事處今日接獲相關投訴後，已即時聯絡投訴人跟進，並派員到涉事店鋪巡查。巡查期間，署方人員發現該店鋪食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》向有關處所負責人提出檢控。
署方指出，人員同時向處所負責人作出衞生教育，提醒須定期採取防治蟲鼠措施，並時刻保持良好的食物、個人及環境衞生。
過往一年未接獲同類投訴
根據《食物業規例》，所有經營食物業的持牌人，須時刻保持食物室清潔，以及確保處所完好、維修妥善和狀況良好，違例者一經定罪，最高可被罰款 10,000 元及監禁 3 個月。
食環署又表示，根據署方紀錄，過去 12 個月內，未有接獲涉及題述店鋪的同類投訴。
