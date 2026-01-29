COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人 店方：已委託清潔公司消毒︱Yahoo

當時購買了一杯含清香烏龍。

【Yahoo 新聞報道】有網民在社交平台 Threads 發文，指於昨日（27 ）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，事發翌日日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。

COMEBUYTEA：委託清潔公司消毒

COMEBUYTEA於29日向《Yahoo新聞》覆稱， 一直以來將「食安與環境衛生」視為營運中最重要一環，每日各店皆有落實各項基礎清潔工作；MOKO 分店已於28日下午閉店，加強亦特別委託專業清潔公司全面消毒，並取得相關清潔消毒報告作為紀錄與後續跟進。

廣告 廣告

事主向《Yahoo新聞》表示，27日下午 5 時 34 分左右，在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，配搭為清香烏龍、荔枝汁及蘆薈水晶，選擇不另加糖及小冰。事主其後飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴。

事主指，發現咬了曱甴一口後便立即將茶飲棄置，被問及曱甴是否仍然在生，事主則稱「我唔清楚係咪我咬死咗佢，但係我見到佢嗰陣，佢應該已經係死咗。」事主續指，事後隨即買了漱口水漱口。

事主飲用到杯底時，發現了一隻曱甴。

一經定罪最高罰款一萬元

食環署回覆本網查詢時表示，旺角區環境衞生辦事處今日接獲相關投訴後，已即時聯絡投訴人跟進，並派員到涉事店鋪巡查。巡查期間，署方人員發現該店鋪食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》向有關處所負責人提出檢控。

署方指出，人員同時向處所負責人作出衞生教育，提醒須定期採取防治蟲鼠措施，並時刻保持良好的食物、個人及環境衞生。

過往一年未接獲同類投訴

根據《食物業規例》，所有經營食物業的持牌人，須時刻保持食物室清潔，以及確保處所完好、維修妥善和狀況良好，違例者一經定罪，最高可被罰款 10,000 元及監禁 3 個月。

食環署又表示，根據署方紀錄，過去 12 個月內，未有接獲涉及題述店鋪的同類投訴。