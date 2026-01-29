專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人 店方：已委託清潔公司消毒︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有網民在社交平台 Threads 發文，指於昨日（27 ）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，事發翌日日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。
COMEBUYTEA：委託清潔公司消毒
COMEBUYTEA於29日向《Yahoo新聞》覆稱， 一直以來將「食安與環境衛生」視為營運中最重要一環，每日各店皆有落實各項基礎清潔工作；MOKO 分店已於28日下午閉店，加強亦特別委託專業清潔公司全面消毒，並取得相關清潔消毒報告作為紀錄與後續跟進。
事主向《Yahoo新聞》表示，27日下午 5 時 34 分左右，在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，配搭為清香烏龍、荔枝汁及蘆薈水晶，選擇不另加糖及小冰。事主其後飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴。
事主指，發現咬了曱甴一口後便立即將茶飲棄置，被問及曱甴是否仍然在生，事主則稱「我唔清楚係咪我咬死咗佢，但係我見到佢嗰陣，佢應該已經係死咗。」事主續指，事後隨即買了漱口水漱口。
一經定罪最高罰款一萬元
食環署回覆本網查詢時表示，旺角區環境衞生辦事處今日接獲相關投訴後，已即時聯絡投訴人跟進，並派員到涉事店鋪巡查。巡查期間，署方人員發現該店鋪食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》向有關處所負責人提出檢控。
署方指出，人員同時向處所負責人作出衞生教育，提醒須定期採取防治蟲鼠措施，並時刻保持良好的食物、個人及環境衞生。
過往一年未接獲同類投訴
根據《食物業規例》，所有經營食物業的持牌人，須時刻保持食物室清潔，以及確保處所完好、維修妥善和狀況良好，違例者一經定罪，最高可被罰款 10,000 元及監禁 3 個月。
食環署又表示，根據署方紀錄，過去 12 個月內，未有接獲涉及題述店鋪的同類投訴。
其他人也在看
餐廳「光榮結業」卻棄養多隻貓 義工轟用完即棄
【動物專訊】西營盤森美餐廳日前結業，但「光榮結業」的背後，卻是多隻貓貓被棄養。毛守救援近日接收了3隻森美餐廳的貓貓，毛守Kent指，有資深貓義工與該餐廳就養貓問題糾纏多年，因為餐廳一直不肯為貓絕育，只用作捉老鼠，現在更「用完即棄」。他又指，餐廳老闆不誠實，最初對義工說只剩1隻貓要救走，沒想到最終是3隻，他擔心會否仍有貓留在已結業的餐廳內。 早前有市民在網上發帖，指森美餐廳本月結業，需要為一隻2歲貓貓尋家。據知該貓貓其後獲人收養，但沒想到被棄養的貓貓不只那一隻。 Kent表示，西營盤資深貓義工多年來一直跟進森美餐廳的養貓問題，「她和餐廳糾纏了很多年，餐廳因為要用貓捉老鼠，一直不肯絕育，不斷生又不斷將貓B給別人。」早前該餐廳聲稱在結業前為一隻兩歲貓貓尋家，沒想到原來被用完即棄的貓不只一隻。 該資深義工日前聯絡餐廳老闆想救走貓貓，最初對方說還有1隻貓，沒想到最終竟是拿出了3隻約7、8歲的貓貓，而且樣子一模一樣，顯然是同胎的。該義工其後將3隻貓交由毛守救援照顧。據了解，該餐廳之前還有一隻剛懷孕的貓媽媽，其後由員工接走收養。 Kent批評老闆一直就貓的數量說謊，擔心現時已關門的餐廳內還有貓未獲救香港動物報 ・ 21 小時前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
南韓 36 週墮胎案 涉將胎兒放冰箱致死 涉案女子、醫生及院長被控謀殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 南韓檢察機關近日就一宗懷孕 36 週人工流產案件，要求法庭判處涉案女子、手術醫生及醫院院長入獄。在周一（26 日）於首爾中央地方法院舉行的聆訊中，控方要求判處 81 歲的尹姓（Yoon）醫院院長 10 年監禁，並處以 500 萬韓圓罰款，以及追繳 11.5 億韓圓犯罪所得。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 16 小時前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正
韓國天團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站喺日前圓滿落幕，成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé施展渾身解數，帶來一浪接一浪嘅高潮，一連三場嘅演唱會吸引唔少藝人到場朝聖，當中包括淡出樂壇多年嘅官恩娜（Ella）。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 17 小時前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
涉啟德以鐳射筆照射狗隻及狗主 男子被判無罪 官拒批訟費指自招嫌疑
58 歲男子被指去年在啟德零售館外，以鐳射筆照射狗隻眼睛、兩名狗主，他否認虐畜、普通襲擊 3 罪受審，周三（28 日）在觀塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。法庭線 ・ 12 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 17 小時前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《單身即地獄5》開播即炒車 紐約型男李省勳被爆料多次出軌劈腿欠誠信
Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
Uniqlo羽絨外套天氣急跌超搶手！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫
天氣一轉涼，又時候出動羽絨外套了！Uniqlo的羽絨款式選擇多，最近更有日本店員分享心水推薦。雖然長身款式未必適合香港，但以下幾款兼具功能與時尚感的設計，性價比高，部分款式更有減價，正是趁機入手的大好時機！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
錢大媽賺錢靠加盟費 不靠豬肉 學者分析盈利模式 三部曲邁向上市
以「不賣隔夜肉」打響名堂的內地生鮮零售品牌錢大媽，早前向港交所（0388.HK）提交上市申請，市傳擬集資不少於5億美元（約39億港元）。錢大媽絕大部分門市為加盟店，本報嘗試以準加盟商身份查詢，對方坦言招股消息傳出後，「好多人排隊」等加盟。惟細閱錢大媽的招股書發現，其成功並非單靠賣豬肉，而是把營銷風險轉移加盟商，再以GMV與門店數目包裝成資本市場可理解的增長故事。有學者指出，這個故事有三部曲，第一是吸引別人加盟收取加盟費，二是在加盟商身上賺取供應材料利潤，第三部曲正是上市。信報財經新聞 ・ 7 小時前
的士司機葵涌「躺平」開車涉危駕 網民諷解鎖新技能(有片)
社交平台今日(28日)流傳一段影片，一輛的士在葵涌石蔭邨對開，司機一度躺著身體「躺平駕駛」。網民留言表示一度懷疑是「無人駕駛」，看清楚後才驚見司機躺在駕駛位置踩油門，涉及危險駕駛。《am730》正向警方查詢事件。am730 ・ 17 小時前
九巴 86K 被剪爛兩條安全帶｜聯儲局維持利率不變｜吳美珩近況曝零走樣震驚網民｜1 月 29 日・Yahoo 早報
巴士強制戴安全帶新例周日（25 日）起實施，馬鞍山錦英苑巴士總站昨日（28 日）一輛 86K 巴士疑被剪爛兩條安全帶，案件暫時列作刑事毁壞，警方正調查。九巴表示，對破壞安全帶的行為予以嚴厲譴責，不會姑息任何蓄意破壞巴士設施的行為。Yahoo新聞 ・ 1 小時前