【Comic Market 107】企業攤位照片報導「TERBIS」「Gate of Gates」

BBC穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。 美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。 BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。 自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。 實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。 這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.

BBC News 中文 ・ 16 小時前