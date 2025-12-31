【Comic Market107】企業攤位照片報導「TOPTOON」「多摩川競艇場」

【Now Sports】車路士是今季英超領先下失分最多的球隊，這次對般尼茅夫又失分，領隊馬利斯卡換走高爾彭馬，更惹來現場噓聲四起。車路士在這場周二英超，一度反超前2:1情況下，最終僅與來訪的般尼茅夫逼和2:2。當領隊馬利斯卡於63分鐘換走高爾彭馬（Cole Palmer），而以祖奧柏度入替時，引起在場球迷不滿，有球迷大叫：「你根本不知道自己在做甚麼」。連帶今場失分，車仔本季在領先情況下已失掉15分，是列強之最。馬利斯卡因身體不適，並沒出席賽後記者會，由卡巴利路代勞。被問到換走彭馬一事，卡巴利路說：「任何球迷都想最出色的球員留在場上，我們也是一樣。不過高爾剛從長時間養傷後復出。」「在這種情況下，我們必須找到合適的調動，從而贏波並保護球員的健康。」卡巴利路續說。

now.com 體育 ・ 4 小時前