【Comic Market107】企業攤位照片報導「VISUAL ARTS」「棕色塵埃2」
2025年12月30日(二)、31日(三)所舉行的「Comic Market107」
這次將從企業展區為各位帶來「VISUAL ARTS」「棕色塵埃2」的攤位照片報導！
Comic Market107「VISUAL ARTS」攤位！
「VISUAL ARTS」攤位上 了銷售新作周邊商品之外，還有邀請到小原好美(@konomi_kohara0628)、岩井映美里(@iwaiemiri)、平塚紗依(@h_sae_)、長縄MARIA等豪華嘉賓登台的特別舞台。
從上午開始就排起了人龍另人印象深刻。
「VISUAL ARTS(@key_official)」攤位在西4廳 No.1161。
Comic Market107「棕色塵埃2」攤位！
「棕色塵埃2」攤位販售印有Comic Market107限定插圖的壓克力立牌，以及桌墊與抱枕套。
攤位的舞台活動還有ENAKO(@enako_cos)、SHINONOME UMI(@sinonome_umi)的特別舞台，，以及超過 10 位角色扮演者的舞台活動。
「棕色塵埃2(@BROWNDUST2_JP)」攤位在南4廳 No.2531。
