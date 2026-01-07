「Commonwealth Fusion Systems」安裝首個核聚變反應爐磁鐵，清潔能源未來可期

在 2026 年的 CES 展會上，Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣佈了一個核聚變能源的重要里程碑。該公司已在其 Sparc 聚變反應堆中安裝了首個 18 個強大磁鐵之一，這是一個他們希望明年啟動的示範設備。核聚變這一長期以來被承諾卻延遲數十年的技術，可能終於接近實用現實。如果成功，Sparc 可能釋放出比其消耗更多的能量，從而產生近乎無限的清潔能源。

新安裝的 D 形磁鐵是 18 個將形成圍繞等離子體的甜甜圈形結構的第一個。每個磁鐵重量約為 24 噸，能夠產生 20 特斯拉的磁場，約為標準 MRI 機的 13 倍強度。CFS 的共同創始人兼首席執行官 Bob Mumgaard 表示：「這是一種可以用來舉起航空母艦的磁鐵。」這些磁鐵將豎立在一個 24 英尺寬、75 噸重的不銹鋼圓環上，稱為冷卻器，該設備於去年三月安裝完成。為了安全運行，這些磁鐵將被冷卻至 -423°F（-253°C），以導通超過 30,000 安培的電流。在這個甜甜圈的內部，等離子體的溫度將超過 1 億華氏度（約 1 億攝氏度）。Mumgaard 解釋說：「在今年上半年，我們將持續推進這項革命性技術。」

CFS 正在與 Nvidia 和 Siemens 合作，創建 Sparc 的數位雙胞胎。Siemens 提供設計和製造軟件，而 Nvidia 則提供 Omniverse 庫，以實時模擬和分析反應堆。Mumgaard 表示：「這些不再是僅用於設計的孤立模擬，而是會與實體設備並行運作，我們將不斷進行比較。」數位雙胞胎將使公司能夠在實施變更之前，先在虛擬環境中測試實驗並調整參數。Mumgaard 補充道：「這將與實體設備並行運行，讓我們能更快地從機器中學習。」這種方法有助於減少在實際反應堆中的試驗和錯誤，促進朝著可運行的聚變裝置的進展。

建設 Sparc 的成本昂貴。該公司已籌集了近 30 億美元，包括在八月進行的 8.63 億美元 B2 輪融資，這一輪由 Nvidia、Google 及其他近三十位投資者領投。該公司的首個商業規模工廠 Arc 將在 Sparc 之後進行，預計將再花費數十億美元。Mumgaard 相信，將數位雙胞胎與 AI 結合將加速聚變的部署。他指出：「隨著機器學習工具的改進，模型的準確性提高，我們能夠更快速地推進，這對於將聚變能源送入電網非常重要。」隨著 Sparc 的磁鐵安裝完成，模擬工作也在並行進行，CFS 目標是在未來十年內實現實用的聚變能源並向電網供電。

