ComplexCon香港2026｜3.21-22亞博舉行，「Labubu之父」龍家昇擔任創意總監，預計大賣人氣IP周邊及潮物

ComplexCon香港2026門票由11月20日開賣。2026年的ComplexCon宣布會由「Labubu之父」龍家昇擔任創意總監，看到這話題人物當上創意總監一職，亦意味著將帶來一系列話題IP的聯名活動及周邊，各位潮人準備好課大金購買心頭好！

官方圖片

ComplexCon香港在2026年迎來第3個年頭。在2025年，由前衛藝術家Daniel Arsham將其經典「未來遺跡」(Future Relic) 的設計概念貫穿全場，精心策劃沉浸式「ComplexCon Hotel」，帶來了注入錯視式設計展現腐蝕感的限量服飾、Daniel Arsham x RIMOWA 等限量周邊，基本上就是又可以影靚相又可以買潮物，甚至有話題演唱會ComplexLive!可以看到的大型潮流活動。

官方圖片

在2026年，ComplexCon香港的博覽體驗將交由THE MONSTERS系列和LABUBU的創作者，藝術家龍家昇精心策劃，相信會有好多超搶手人氣IP周邊登場。至於ComplexLive!暫時未知有嘉賓名單，但過往陣容有ZICO、B.I、CHANGMO、NJZ等話題人物，對於2026年的演唱陣容也值得期待。

ComplexCon香港2026門票會在11月20日12時起，在官網、KLOOK、Trip.com有售。限量VIP早鳥門票套裝，福利包括：龍家昇精心設計限量收藏品、獨家首日潮流市集優先進場、潮流市集優先購物體驗、ComplexLive! VIP 專屬企位區域、VIP 貴賓休息室、ComplexCon(versations) 座談會優先入座，以及尊享 主廚特製隱藏美饌。

ComplexCon香港2026詳情：

日期：2026年3月21-22日

時間（此時間僅作參考，具體以現場通知為準）：3月21日&22日 10:00am-10:00pm

地址：亞洲國際博覽館

票價：早鳥VIP套票：HKD 4,588

