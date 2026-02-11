CON-CON HONG KONG 2026及音樂節3月登陸香港！即睇活動詳情＋演出名單＋購票方法

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

CON-CON MIX SOME MUSIC! 音樂節3月登陸香港！即睇活動詳情＋演出名單＋購票方法

由羚邦集團（Medialink）傾力策動的亞洲跨界IP（知識產權）潮流文化盛事「CON-CON® HONG KONG 2026」，將於2026年4月4日至5日震撼登陸亞洲國際博覽館！今次活動不單是單純的展覽，重頭戲「Mix Some MUSIC!」音樂節更邀得AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子等超強陣容演出，誓要打造一場融合音樂、動漫與潮流文化的視聽盛宴。

AK@MIRROR熱血加盟

今次音樂節最令人矚目的亮點，莫過於MIRROR成員江𤒹生（AK）驚喜加入。作為香港代表，AK直言對今次「Mix Some MUSIC!」感到非常熱血及期待。他大讚活動概念吸引，能將不同 IP 文化與創作「溝埋一齊」，產生獨特的火花。身為資深高達迷的AK，更表示非常期待結合IP、藝術及設計元素的「Mix Some NOISE!」體驗區，打算到場「打卡」並購買會場限定產品。他預告屆時會帶來新穎的演出，務求讓樂迷感受到音樂與潮流文化結合的魅力。

（圖片來源：CON-CON (HK) Limited）

殿堂級神曲驚喜唱響

除了本地代表，今次音樂節的陣容可謂星光熠熠，尤其是多位日本殿堂級歌手。名單中包括演唱《新世紀福音戰士》神曲的高橋洋子、睽違7年再訪港的大黑摩季（代表作《男兒當入樽》）、以及視覺系搖滾歌手MIYAVI。此外，前「Morning 娘」成員後藤真希、經典組合Do As Infinity及多次演唱《火影忍者》主題曲的FLOW亦會現身。這場匯聚J-POP、J-ROCK及動漫音樂的盛會，再加上新世代樂團TOGENASHI TOGEARI及獨立VTuber Unnämed的參與，質素之高絕對不容錯過。

今次音樂節的陣容可謂星光熠熠，尤其是多位日本殿堂級歌手。（圖片來源：CON-CON (HK) Limited）

大黑摩季的代表作《男兒當入樽》深入民心，睽違7年再訪港。（圖片來源：CON-CON (HK) Limited）

五大展館盡情探索

「CON-CON® HONG KONG 2026」規模龐大，橫跨亞洲國際博覽館3、6、8、9 及 11號展館。活動將空間劃分為兩大部分：9號及11號展館為「Mix Some MUSIC!」音樂節專區，讓樂迷感受熾熱氣氛；3、6 及 8號展館則設有豐富的IP展覽。這是一個以IP為核心的跨界交流平台，除了演唱會外，現場預計還有主題講座、粉絲見面會及全球潮流品牌的新商品發布，重新定義傳統大型活動的體驗模式。

「CON-CON® HONG KONG 2026」規模龐大，橫跨亞洲國際博覽館3、6、8、9 及 11號展館。（圖片來源：CON-CON (HK) Limited）

（圖片來源：CON-CON (HK) Limited）

Klook搶票攻略

想親身參與這場潮流盛事的朋友注意！門票將於2月11日上午11時15分在Klook平台率先公開發售。大會提供多種票種選擇，滿足不同粉絲的需求。

兩日通行證：$2,288（涵蓋音樂節及展覽）

單日音樂節門票：$1,288／$788（包含同日展覽門票）

單日展覽門票：$228

經Klook預訂

