黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
CON-CON HONG KONG 2026及音樂節3月登陸香港！即睇活動詳情＋演出名單＋購票方法
由羚邦集團（Medialink）傾力策動的亞洲跨界IP（知識產權）潮流文化盛事「CON-CON® HONG KONG 2026」，將於2026年4月4日至5日震撼登陸亞洲國際博覽館！今次活動不單是單純的展覽，重頭戲「Mix Some MUSIC!」音樂節更邀得AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子等超強陣容演出，誓要打造一場融合音樂、動漫與潮流文化的視聽盛宴。
AK@MIRROR熱血加盟
今次音樂節最令人矚目的亮點，莫過於MIRROR成員江𤒹生（AK）驚喜加入。作為香港代表，AK直言對今次「Mix Some MUSIC!」感到非常熱血及期待。他大讚活動概念吸引，能將不同 IP 文化與創作「溝埋一齊」，產生獨特的火花。身為資深高達迷的AK，更表示非常期待結合IP、藝術及設計元素的「Mix Some NOISE!」體驗區，打算到場「打卡」並購買會場限定產品。他預告屆時會帶來新穎的演出，務求讓樂迷感受到音樂與潮流文化結合的魅力。
殿堂級神曲驚喜唱響
除了本地代表，今次音樂節的陣容可謂星光熠熠，尤其是多位日本殿堂級歌手。名單中包括演唱《新世紀福音戰士》神曲的高橋洋子、睽違7年再訪港的大黑摩季（代表作《男兒當入樽》）、以及視覺系搖滾歌手MIYAVI。此外，前「Morning 娘」成員後藤真希、經典組合Do As Infinity及多次演唱《火影忍者》主題曲的FLOW亦會現身。這場匯聚J-POP、J-ROCK及動漫音樂的盛會，再加上新世代樂團TOGENASHI TOGEARI及獨立VTuber Unnämed的參與，質素之高絕對不容錯過。
五大展館盡情探索
「CON-CON® HONG KONG 2026」規模龐大，橫跨亞洲國際博覽館3、6、8、9 及 11號展館。活動將空間劃分為兩大部分：9號及11號展館為「Mix Some MUSIC!」音樂節專區，讓樂迷感受熾熱氣氛；3、6 及 8號展館則設有豐富的IP展覽。這是一個以IP為核心的跨界交流平台，除了演唱會外，現場預計還有主題講座、粉絲見面會及全球潮流品牌的新商品發布，重新定義傳統大型活動的體驗模式。
Klook搶票攻略
想親身參與這場潮流盛事的朋友注意！門票將於2月11日上午11時15分在Klook平台率先公開發售。大會提供多種票種選擇，滿足不同粉絲的需求。
兩日通行證：$2,288（涵蓋音樂節及展覽）
單日音樂節門票：$1,288／$788（包含同日展覽門票）
單日展覽門票：$228
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
李嘉誠基金會聯同迪士尼 邀 5000 外傭免費入園遊玩｜Yahoo
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，邀請 5000 名外籍傭工免費入園遊玩。活動將於 3 月 29 日及 4 月 12 日舉行，藉此向在港默默付出的外傭表達謝意。
黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人
（法新社日內瓦9日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即撤銷」這項判決並放人。黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
黎智英判刑︱江旻憓批案件「惡劣」：任何危害國安行為將受法律嚴懲 今後聚焦經濟民生｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。政府各部門在判刑後陸續表態支持，政界及立法會議員亦在網上發文。新晉立法會議員江旻憓亦就此發聲，稱法庭向社會傳遞了明確信息，任何危害國家安全，危害市民福祉和社會穩定發展的行為都將受到法律的嚴懲。
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。
屯門井頭中村兇案｜51歲妻涉用不鏽鋼煮食煲殺害63歲丈夫 警指雙方經常爭執
【Now新聞台】屯門井頭中村周一發生謀殺案，一名51歲女子涉用一個不鏽鋼煮食煲殺害其丈夫。警方指，雙方均有長期病患且經常發生爭執，目前案件仍在調查中。警方於現場檢獲一批衣物，以及一個懷疑為兇器、直徑約為19厘米的不鏽鋼煮食煲。警方於周一傍晚接獲死者女兒報案稱，其父親在家中昏迷。警員調查證實其已死去一段時間，並以涉嫌謀殺罪拘捕死者51歲妻子。屯門警區總督察(刑事)莊婉娜：「清晨時分，女兒突然聽到一些撞擊聲音，但是她不以為意，繼續睡，直至放學回到家才發現死者睡在床上毫無反應，而他的頭也有明顯傷痕，滿布血跡，所以隨即報警。」警方指，涉事一家三口住在井頭中村超過20年，夫婦均為長期病患；63歲死者是一名清潔工，患有心臟病，其妻子則有腎病，平時家中經濟拮据，雙方關係緊張，經常發生爭執，警方正調查行兇動機。莊婉娜：「父母長期有爭拗，他們爭拗的包括生活瑣碎事、生活上的陋習，也有包括經濟問題。因為長期他們的關係緊張，所以中間素有積怨，這也是我們調查(動機)的方向之一。」案件目前由屯門警區重案組跟進，死因仍有待驗屍確定。涉謀殺的死者妻子報稱身體不適，仍在屯門醫院留醫。 #要聞
李嘉誠基金會續贊助外傭遊覽香港迪士尼樂園 名額加碼至5,000人涵更多族裔
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼稱，2026年度將邀請5,000名各族裔外籍傭工暢遊樂園，旨在向默默耕耘的外籍家庭傭工致以由衷謝意。2026年度活動注入更多元文化色彩，增加名額，讓溫暖遍及不同族裔社群。 活動日期為2026年3月29日及4月12日。
證券欺詐案主腦被判囚最長24個月 涉利用「唱高散貨」計劃社媒「股票貼士」無抵押賣空
證監會(SFC)公布，區域法院繼早前裁定兩名主腦及其各自妻子就涉及四家香港上市公司股份的證券欺詐罪名成立後，昨天(9日)分別判處兩名主腦監禁，而二人的妻子則被判社會服務令。
網戀騙案一周逾15宗總損失逾1,100萬 39歲男Tg交友被呃逾300萬元
警方「守網者」平台公布，過去一周，接獲至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。 日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。 事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。 警方提醒，今時今日網上交友都好平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要求銀行轉賬，要立即警惕，慎防被騙。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
從蘋果日報到眾新聞 香港新聞自由逐年惡化
（法新社香港9日電） 香港曾有一段新聞媒體百花齊放、自由奔放的時代，親民主小報「蘋果日報」和其敢言的創辦人黎智英，是蓬勃媒體生態的核心人物。黎智英的殞落，映照出香港媒體生態急遽萎縮。
屯門井頭中村男子倒斃屋內頭有傷痕列作謀殺案 據了解警方拘捕死者妻子
【Now新聞台】屯門井頭中村發生謀殺案，一名63歲男子頭部有明顯傷痕，被發現倒斃在村屋單位內。據了解警方拘捕死者妻子。天亮後，有警員繼續在村屋調查。警方星期一傍晚六時許接報，一名63歲男子倒臥在井頭中村一間村屋的床上，當場證實死亡。警方懷疑死者曾被人用鈍物襲擊，頭部有明顯傷痕，暫列作謀殺案，交由屯門警區重案組跟進，死因有待驗屍確定。據了解，警方拘捕死者妻子，帶返警署扣留調查。#要聞
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英判刑｜聯合國、加拿大促放人 賴清德：「一國兩制」名存實亡 外交部：無權說三道四｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。聯合國呼籲立刻撤銷判決並釋放黎智英，加拿大亦促當局基於人道主義放人。台灣領導人賴清德今（10 日）表示，判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，「停止假借司法之名、行政治迫害之實」。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
【中環解密】李嘉誠基金請外傭遊迪士尼
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，分別於3月29日及4月12日邀請5000名外籍各族傭工暢遊奇妙國度，向默默耕耘的外籍家庭傭工致以由衷謝意。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街
2026年的情人節將至，想同另一半過一個有新鮮感又不老套的節日？深圳近年多個全新打卡熱點陸續登場，無論是坐摩天輪觀看日落、逛粉紅色商業街、打卡IP主題店，還是文青最愛的藝術園區、靚景海濱棧道或是夜市掃街，都可以輕鬆安排1日或2日浪漫行程。今次就為大家精選深圳9大深圳情人節好去處，涵蓋寶安區、南山區、福田區、龍崗區、鹽田區的，未想到情侶節拍拖好去處的話，不妨參考下！
23條｜郭鳳儀父親被控企圖處理潛逃者財產 官裁定罪名成立
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理女兒的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪，周三（11 日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，是首宗被通緝海外港人家屬被控違「23 條」並罪成的案件。