天文台料低壓區本週中入南海
Condor Leopard 1 坦克首度亮相應對陸空威脅
北德國防務公司 Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft（FFG）將在倫敦的 DSEi 展會上展示其全新的 Condor 坦克概念。該車輛結合了支援坦克的火力與防空炮的能力，基於現代化的 Leopard 1 底盤進行設計。FFG 開發 Condor 的目的是應對快速演變的戰場威脅。它將經過驗證的戰鬥組件與新技術相結合，以提供靈活性、可靠性和適應性。系統的核心是 Leopard 1 平台，這一平台經過升級，配備了全新的裝甲和數字化網絡。
Condor 的頂部裝載了來自斯洛伐克公司 EVPÚ 的 Turra 30 – SA 無人炮塔，該炮塔配備了一門 30 毫米自動炮。這個炮塔支持可編程的空爆彈藥，使 Condor 能夠有效對抗無人機和飛機。其雙膛彈鏈設計使得車組人員能夠在行駛中隨時切換不同類型的彈藥，這使得該車輛能夠在防空和火力支援任務之間迅速轉換。FFG 的董事總經理 Jörg Kamper 在接受 hartpunkt 訪問時表示，「通過 Condor，我們能夠基於現場證明的 Leopard 1 平台，開發出一個強大而高效的空防系統。我們的目標是創造一個隨時可用的系統，以快速擴展空防能力。」
此外，Kamper 還提到，EVPU 的炮塔系統使 Condor 擁有第二角色，「這一炮塔系統的使用還能擴展其他資源，使 Condor 能夠為步兵部隊提供火力支援。」Condor 坦克概念的尺寸為 7.18 米長、3.41 米寬和 3.05 米高，作戰重量保持在 40 噸以下。FFG 為其增強了側面和頂部裝甲，以提高現代戰場的防護能力。內部設計上，指揮官和駕駛員並排坐在一起。無人炮塔可以容納不同型號的 30 毫米炮，包括 Bushmaster Mk44。輔助武器還包括同軸機槍以及 Spike 和 Konkurs 反坦克導彈。
EVPÚ 還集成了多任務雷達、電子光學系統和槍手或小型火器火力檢測傳感器。穩定的炮塔可以在 -10 度到 +70 度之間調整，讓 Condor 能夠有效對抗低飛的無人機以及地面目標。機動性在 Condor 的開發中扮演了關鍵角色。FFG 設計了一個新的動力系統，以取代 Leopard 1 的過時單元。該系統的核心是 Rolls-Royce Power Systems 8V199TE23 柴油發動機，最大功率可達 1,080 匹馬力，並與改進型 ZF 4 HP 250 自動變速箱相配合，還配備了 FFG 的新型雙循環冷卻系統。
這一新動力單元提供了更大的功率和扭矩，降低了燃料消耗，且比原來的動力系統輕約 300 公斤。這一整合也能夠服務於更廣泛的 Leopard 1 車隊，因為該系統是即插即用的替代品。FFG 早已為 Leopard 1 創建了雙回路制動系統，現在也安裝在 Condor 上，以確保符合現代交通法規，這對於新裝甲車輛的註冊至關重要。通過這些升級，FFG 相信 Condor 為操作人員提供了一個經濟高效且隨時可用的選擇，以快速擴展空防和地面支援能力。該公司強調，該系統仍然保留增長潛力，可以適應未來的威脅。
推薦閱讀
其他人也在看
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 3 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 23 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Moncler激減低至5折 反季囤貨必買「法國羽絨之王」！$6,XXX入手羽絨外套、聯名Palm Angels系列只需6折
很多網店已經開始夏季大促銷，潮人最愛逛的END. Clothing也不例外。當中被稱為羽絨之王的法國頂級時裝品牌Moncler加入了這次的減價行列。今次優惠最低至5折，竟然$6,129就可以買到羽絨背心、$6,825就買到男裝羽絨外套，雖然香港已踏入炎炎夏日，但這個價錢絕對是反季囤貨必買之選。剩下的款式和碼數不多，手快有手慢無，即Click以下連結入手精品羽絨吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
耀才：港股應研究24小時交易 料刺激港股成交至少增50%
耀才證券金融(1428.HK)行政總裁許繹彬表示，港股應研究24小時交易，公司過去在不同場合已已港交所(0388.HK)提出相關建議。由於業內已提供24小時電子化存款渠道，相信香港具備推24小時交易機制的條件。AASTOCKS ・ 5 小時前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 15 小時前