Condor Leopard 1 坦克首度亮相應對陸空威脅
北德國防務公司 Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft（FFG）將在倫敦的 DSEi 展會上展示其全新的 Condor 坦克概念。該車輛結合了支援坦克的火力與防空炮的能力，基於現代化的 Leopard 1 底盤進行設計。FFG 開發 Condor 的目的是應對快速演變的戰場威脅。它將經過驗證的戰鬥組件與新技術相結合，以提供靈活性、可靠性和適應性。系統的核心是 Leopard 1 平台，這一平台經過升級，配備了全新的裝甲和數字化網絡。
Condor 的頂部裝載了來自斯洛伐克公司 EVPÚ 的 Turra 30 – SA 無人炮塔，該炮塔配備了一門 30 毫米自動炮。這個炮塔支持可編程的空爆彈藥，使 Condor 能夠有效對抗無人機和飛機。其雙膛彈鏈設計使得車組人員能夠在行駛中隨時切換不同類型的彈藥，這使得該車輛能夠在防空和火力支援任務之間迅速轉換。FFG 的董事總經理 Jörg Kamper 在接受 hartpunkt 訪問時表示，「通過 Condor，我們能夠基於現場證明的 Leopard 1 平台，開發出一個強大而高效的空防系統。我們的目標是創造一個隨時可用的系統，以快速擴展空防能力。」
此外，Kamper 還提到，EVPU 的炮塔系統使 Condor 擁有第二角色，「這一炮塔系統的使用還能擴展其他資源，使 Condor 能夠為步兵部隊提供火力支援。」Condor 坦克概念的尺寸為 7.18 米長、3.41 米寬和 3.05 米高，作戰重量保持在 40 噸以下。FFG 為其增強了側面和頂部裝甲，以提高現代戰場的防護能力。內部設計上，指揮官和駕駛員並排坐在一起。無人炮塔可以容納不同型號的 30 毫米炮，包括 Bushmaster Mk44。輔助武器還包括同軸機槍以及 Spike 和 Konkurs 反坦克導彈。
EVPÚ 還集成了多任務雷達、電子光學系統和槍手或小型火器火力檢測傳感器。穩定的炮塔可以在 -10 度到 +70 度之間調整，讓 Condor 能夠有效對抗低飛的無人機以及地面目標。機動性在 Condor 的開發中扮演了關鍵角色。FFG 設計了一個新的動力系統，以取代 Leopard 1 的過時單元。該系統的核心是 Rolls-Royce Power Systems 8V199TE23 柴油發動機，最大功率可達 1,080 匹馬力，並與改進型 ZF 4 HP 250 自動變速箱相配合，還配備了 FFG 的新型雙循環冷卻系統。
這一新動力單元提供了更大的功率和扭矩，降低了燃料消耗，且比原來的動力系統輕約 300 公斤。這一整合也能夠服務於更廣泛的 Leopard 1 車隊，因為該系統是即插即用的替代品。FFG 早已為 Leopard 1 創建了雙回路制動系統，現在也安裝在 Condor 上，以確保符合現代交通法規，這對於新裝甲車輛的註冊至關重要。通過這些升級，FFG 相信 Condor 為操作人員提供了一個經濟高效且隨時可用的選擇，以快速擴展空防和地面支援能力。該公司強調，該系統仍然保留增長潛力，可以適應未來的威脅。
