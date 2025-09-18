CONSTANCE康堤推出首支廣東歌曲《一律建議分手》 創作靈感自親身經歷 自言表情管理唔容易

焦點

2025年度女新人CONSTANCE康堤 自六月份宣佈進軍樂壇後推出首支英文單曲 《doll》大獲好評 ，旋即連續兩星期登上「903豁達推介」第一位，令不少樂迷期待她的首支廣東單曲。繼她的英文歌曲《doll》後，新歌《一律建議分手》作曲由她本人和Eason YH Chan及Ernest Choi一起創作，黃偉文作詞，編曲Eason YH Chan / Ernest Choi，監製Ernest Choi。新歌延續擺脫「有毒關係」的主題，但將焦點從愛情中的糾纏轉向跨越界線的友誼。CONSTANCE康堤用歌曲表達自己堅定的立場，拒絕被捲入那些與自己無關且不必要的鬧劇或情感負擔。新歌靈感更源於一次CONSTANCE的親身感受。

CONSTANCE康堤說：「我呢首新歌其實係有一排，好多朋友嗰段時間真係唔知點解佢地個個都有啲感情上嘅問題，嗰一排個個都好似就嚟分手，然後我（當時）又有好多事要處理，覺得好煩，所以就有啲憤怒，跟住就寫咗呢個melody。我其實一入studio就同Eason（Eason YH Chan）諗住呢個感受去寫，其實當初個demo係因為我啲中文唔係咁好，所以我嘅demo就係用中文數字去寫，都幾得意嘅。之後就搵咗YY黃偉文去填詞，我就大概講咗我首歌有呢個vision係想咁樣寫，YY就寫咗一份好好嘅詞，好適合我當初寫呢隻歌所諗嘅感受。」

她續說：「我哋寫呢隻歌嘅時候其實都幾好玩嘅，個bridge係英文字，嗰一段我哋係玩得好開心，我喺studio尖叫，好似發洩晒啲情緒咁去嗌。最好笑係後來我哋搵到一個sample係有個好似啲恐怖片嗰啲尖叫聲咁，最後就sample咗落去。我要澄清返其實嗰把聲唔係我，呢個都幾搞笑，所以我哋做呢隻歌嘅時候係玩得好開心！」

而她亦分享關於拍攝MV的搞笑事，她說：「拍MV都有啲愕然，因為有一幕要抌紙，之前《doll》嘅MV要抌啲羽毛、將個枕頭抌嚟抌去，呢一個MV又係要抌紙，我唔知點解有少少尷尬，但又唔可以完全無晒表情管理，同時間要抌嘢、但又要好嬲咁嘅樣、但又要cool cool哋咁，再加上為咗出黎嗰個效果，同時間又有工作人員係上空抌啲紙跌落嚟，我當時其實好驚啲紙會𠝹到我塊面，但而家諗返起就覺得呢一幕好搞笑。仲有另一幕要跑步，我當初知道個效果係需要有啲slow motion咁嘅，我就心諗：『吓，我係咪要slow motion跑步？』但原來最尾知道係可以正常跑嘅，但我都諗緊我嘅表情係咪要好淡定咁？我覺得呢兩個scenes都幾搞笑、幾好玩。」

CONSTANCE自認新歌未算最完美，需要下苦功練習廣東話！她說：「錄音嘅時候Ernest最苦惱，因為當時佢剪take嘅時候我係喺佢後面，咁因為可能我由細到大都唔係話特別聽好多廣東歌，嗰啲口音就出哂嚟，跟住錄音嘅時候Ernest就剪到好辛苦，我要加倍練習下啲廣東話，而家聽返我都覺得其實唔係最完美。」
而新歌推出後黃偉文亦分享了他與CONSTANCE的淵源，當年正正是Wyman 為康堤取名，29年後她的第一支廣東主打也剛好交到他手上，希望可作為「開學文具」送給她！

