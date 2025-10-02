維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大
Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場
日本Converse經常都會推出一些特別款來引誘一眾鞋迷，這次就來推出限定「ALL STAR TREKWAVE BP HI」高筒厚底款，以黑粉紅撞色設計，甜酷氛圍滿分！
這款融合經典All Star與登山鞋靈感的升級款，配以緞帶鞋帶，輕盈PU泡棉中底+5cm厚EVA外底，舒適耐走，少女心與街頭感完美平衡。
〈Gal Punk Collection〉ALL STAR TREKWAVE BP HI 高筒厚底款，連稅價 ¥15,400（港幣 810），9月26日開售，限量在日本Converse搶購，細節控速收！
