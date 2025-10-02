焦點

Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場

日本Converse經常都會推出一些特別款來引誘一眾鞋迷，這次就來推出限定「ALL STAR TREKWAVE BP HI」高筒厚底款，以黑粉紅撞色設計，甜酷氛圍滿分！

這款融合經典All Star與登山鞋靈感的升級款，配以緞帶鞋帶，輕盈PU泡棉中底+5cm厚EVA外底，舒適耐走，少女心與街頭感完美平衡。

〈Gal Punk Collection〉ALL STAR TREKWAVE BP HI 高筒厚底款，連稅價 ¥15,400（港幣 810），9月26日開售，限量在日本Converse搶購，細節控速收！

APC X Marc Jacobs聯名10.2登場！限量學園風服飾$890起搶購，美得讓人無法抗拒

APC X Marc Jacobs聯名10.2登場！限量學園風服飾$890起搶購，美得讓人無法抗拒

看到APC X Marc Jacobs很難得地合作，推出巴黎x紐約學園風的服飾，而且在$890起的價位就能入手設計師聯名，確是有吸引！在10月2日登場的限量聯名，來看這次有什麼單品要成為囊中物。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「滑雪機」瘦身神器還是智商稅？網友實測：1個半月瘦8公斤＋找回大腿縫！

「滑雪機」瘦身神器還是智商稅？網友實測：1個半月瘦8公斤＋找回大腿縫！

最近在 IG、Threads、小紅書上掀起一波「滑雪機」熱潮，討論度超高！有人喊它是瘦身神器，靠它找回大腿縫、改善假跨寬，體態更勻稱；但也有人認為買這台不如爬樓梯、深蹲來得實在，甚至直呼是「智商稅」。

女人我最大 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」

Yahoo Style HK ・ 1 天前
CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略

CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略

想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 17 小時前
深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐

深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐

深圳火鍋2025邊間最吸引？火鍋作為飲食界的長青樹，一年四季不分任何季節都是聚餐首選！深圳的火鍋出名種類多且花款多，即使是每日食一間都肯定有排試！想輕易實現火鍋自由，Yahoo Food精選10+間人氣必食火鍋店，馬上看看內文的深圳火鍋推介！

Yahoo Food ・ 2 小時前
舒淇奪最佳導演獎！上台領獎哽咽「謝謝我先生」　馮德倫1句吐槽祝賀滿載甜蜜

舒淇奪最佳導演獎！上台領獎哽咽「謝謝我先生」　馮德倫1句吐槽祝賀滿載甜蜜

49歲女星舒淇以導演處女作《女孩》拿下第30屆釜山國際電影節最佳導演獎，成為首位首部作品同時入圍威尼斯主競賽並奪此獎的華語女導演。老公馮德倫26日在IG曬出她捧獎杯美照，打趣寫道：「又贏？家裡沒位放啊導演！」語帶調侃卻難掩驕傲，隨即引發網友熱議。

姊妹淘 ・ 1 天前
檳城升旗山與The Habitat之旅：自然與文化的交響曲｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

檳城升旗山與The Habitat之旅：自然與文化的交響曲｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

在2025年5月一個溫暖的早晨，我懷着對自然與文化的期待，踏上了前往檳城升旗山的旅程。這座聯合國教科文組織認定的世界遺產城市，以其多元文化和自然景觀聞名，而升旗山與其生態公園The Habitat，正是這片土地上歷史與自然的完美交匯處。我渴望在這片1,300萬年的古老雨林中，尋找片刻寧靜與冒險的火花。

Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
邊佑錫帶來韓風新體驗！Discovery Expedition 香港首店正式登陸 K11 MUSEA

邊佑錫帶來韓風新體驗！Discovery Expedition 香港首店正式登陸 K11 MUSEA

又有新的韓國品牌來香港了！這次是擁有人氣偶像邊佑錫作為全球品牌大使的 Discovery Expedition，剛剛在尖沙咀 K11 MUSEA 開設了香港第一間旗艦店。這個主打「Tech for Lifestyle」理念的韓國生活品牌，承諾為香港的都市冒險家帶來集科技感、...

men’s Reads ・ 8 小時前
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素

鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素

隨著年齡增長，鈣質會慢慢流失，而不少人都會選擇進食鈣片補充體內鈣質吸收。但網上好多傳言都令大家對鈣片好處及副作用存在種種的疑雲，到底鈣片最好什麼時候食？不能與什麼營養素一起進食？食太多是否會有結石？今次Yahoo Food請來「家營營養中心」營養師謝施敏(Kirby)一一解構鈣片好處及功效，再教大家如何進食最有效！

Yahoo Food ・ 1 天前
Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

Sony 正式推出首支百微鏡頭，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，以 G Master 的極高畫質來展現微觀世界的百態。

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
愛上就捨不得凶你！4大星座男戀愛中「寵溺模式」全開，遇上請珍惜

愛上就捨不得凶你！4大星座男戀愛中「寵溺模式」全開，遇上請珍惜

真正愛上一個人，很多男生會自動切換「不忍心對你凶」的模式，用細節表達溫柔。十二星座中，有四個星座男的寵溺力爆表，遇上請好好珍惜！

姊妹淘 ・ 17 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選恤衫低至$99

【UNIQLO】優惠專區 精選恤衫低至$99

Uniqlo優惠專區今期帶來精選恤衫優惠，包括寬版短恤衫、工裝恤衫及棉質工裝恤衫，呢個季節想玩 Layering Style，一件恤衫就搞掂！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

YAHOO著數 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》擱置重推租置！千億財赤下，為何政府臨門縮沙？

胡‧說樓市｜《施政報告》擱置重推租置！千億財赤下，為何政府臨門縮沙？

最新一份《施政報告2025》對樓市著墨不多 ，不單止購房通、600萬元以下物業印花稅減免等期望落空 ，就連早前政府自行「吹風」、多間傳媒鉅細無遺報道會重推的「租者置其屋計劃」（租置計劃），最終亦在《施政報告》中無影無蹤 ，令市場大感意外。究竟計劃為何臨門一腳被擱置 ？

Yahoo 地產 ・ 1 天前
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法

遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法

去日本旅行，最怕就是拎住行李四處走，特別是大阪梅田這種熱鬧地方，大型行李便成為負擔。想解放雙手找個投幣式儲物，盡情行街血拼，卻不是易事。現在，只要持有指定信用卡可免費寄存行李，地點就在大阪梅田巴士總站。此活動去到今年年尾，對自由行旅客來說相當實用。

Yahoo 旅遊 ・ 50 分鐘前
綠債藉代幣化提效 擴投資者基礎 金管局許懷志：有條件再縮短交收時間

綠債藉代幣化提效 擴投資者基礎 金管局許懷志：有條件再縮短交收時間

可持續金融和數碼化為全球發展大趨勢，金管局把兩者結合，協助香港政府先後兩次發行代幣化綠色債券。金管局助理總裁（外事）許懷志指出，代幣化技術有助債券市場，包括綠色和可持續債券市場，提高效率、降低成本、增加透明度及促進投資者參與，加上利用數碼資產平台、傳統金融基建雙軌並行交易，擴大投資者基礎。

信報財經新聞 ・ 7 小時前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！

YAHOO著數 ・ 19 小時前
「霸道總裁」成歷史？內地廣管局決肅清「雷人」劇情

「霸道總裁」成歷史？內地廣管局決肅清「雷人」劇情

【on.cc東網專訊】內地近年「霸道總裁」劇種和角色在微短劇成為大潮流，令不少觀眾追捧及成為茶餘飯後話題。可是劇情設計誇張、對白失真，引發某些觀眾不滿與批評。對此，內地國家廣播電視總局正式表態，將針對這類「群眾反映強烈」的內容進行整頓，矯正「雷人」劇情、刻板角色

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前