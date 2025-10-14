COP30下月登場 巴西盼凝聚分裂世界應對氣候危機

（法新社巴西利亞13日電） 巴西下個月將在亞馬遜地區主辦備受矚目的COP30聯合國氣候峰會，期盼在當今分裂的世界裡，展現各國仍能團結攜手應對全球危機，即便這樣的團結恐愈來愈難見。

這場峰會登場前已然面臨諸多挑戰，包括美國態度冷淡、出席機會渺茫，全球對氣候行動的政治熱情消退，以及住宿費用高昂恐影響出席人數。

為期兩週的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月10日揭幕，地點選在巴西北部貧困城市貝倫（Belem），這裡被視為通往亞馬遜雨林的門戶，預計屆時將吸引約5萬名與會者。

廣告 廣告

來自67個國家的氣候部長和代表今天齊聚巴西利亞，為即將登場的峰會暖場。

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）強調，不僅要防止地球氣候到達無法回頭的臨界點，同時也要守護氣候多邊主義，在過去協議執行力不足的情勢下，這項理念正面臨愈來愈多質疑。

聯合國氣候變化執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）則敦促各國在正式會談前「再多盡一分努力」。

貝倫是巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）親自選定的地點，意在凸顯亞馬遜雨林吸收二氧化碳、減緩氣候變遷上的關鍵角色。

然而，隨著全球逐漸逼近《巴黎協定》所設定氣溫升幅1.5度門檻，外界對COP30的期待不再只是浮華的走秀，而是要拿出具體成果。

近兩年為地球有紀錄以來最熱的年份，主要排放國的減碳步調依舊太慢，無法避免地球遭受破壞性、甚至可能不可逆的氣候變化。