COP30協議陷僵局 化石燃料議題僵持不下

（法新社貝倫市21日電） 巴西主辦今年的聯合國年度氣候峰會，並在今天呼籲各國團結以強化有關氣候的行動，目前各國為化石燃料議題僵持不下，也導致各國代表在表定的會議結束時間過後，仍在繼續談判。

巴西在貝倫主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並把本屆會議定位成國際氣候合作成敗的關鍵時刻。

COP30的主席柯利亞多拉哥（Andre Aranha Correa do Lago）今天在公開全體會議上表示，「這不能成為使我們分裂的議題」。他也呼籲，「我們必須達成協議」。

儘管會議主席疾呼團結，但各國仍在未來使用石油、天然氣、煤炭的相關議題出現分歧，這也凸顯這場年度大會要達成共識之難。

美國總統川普（Donald Trump）政府今年拒絕派遣正式代表團參與COP30。川普曾稱全球暖化為「騙局」。

巴西在清晨前公布的協議草案之中，完全沒提到化石燃料，先前版本草案所列的各種相關方案也全數被移除。

多個主要產油與產天然氣的國家曾形容這些方案不可接受，然而，約80國則支持這些方案。

這屆會議如同過往的COP大會，遠遠超過表定結束時間，且談判預料持續至深夜。會議原訂於當地時間今晚6時落幕。

目前，兩大陣營在化石燃料議題陷入僵局。

近200個參與國家必須達成共識，才能通過正式的協議內容。