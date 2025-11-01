COP30峰會不足60國領袖確認出席 人數低於往年

（法新社巴西利亞31日電） 巴西今天說，下週將在亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）峰會，目前確認出席的世界領袖不到60位，人數少於往年。

本屆聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議將於11月10日至21日在巴西貝倫市（Belem）登場。會前的國家元首及政府首腦峰會預定於11月6日至7日舉行，今年特別將這兩項活動分開舉辦，以減輕當地住宿壓力。

預計將有約5萬人湧入貝倫。這座城市擁有140萬居民，其中超過一半住在貧民窟。

廣告 廣告

由於飯店客房短缺，大會主辦單位緊急尋找替代住宿，包括私人住宅、大學與學校，甚至有兩艘停泊在距離會場約20公里港口的郵輪供住宿使用。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）堅持將大會辦在亞馬遜，藉此凸顯地球吸碳森林的重要，並於2月對外信心喊話，強調與會代表「可以在星空下入睡」，淡化外界質疑。

巴西首席談判代表利里奧（Mauricio Lyrio）今天向媒體表示，目前已有57位國家元首及政府首腦確認出席本次高峰會。

去年在亞塞拜然舉行的COP29峰會有75位領導人與會，約為2023年杜拜峰會人數的一半。

德國、英國、荷蘭、挪威、哥倫比亞、智利、維德角（Cape Verde）和賴比瑞亞領袖都將出席，這些國家政府已向法新社證實。

中國則表示，由國務院副總理丁薛祥代表國家主席習近平出席。美國和阿根廷至今未公布是否將有人代表出席。