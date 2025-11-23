張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
COP30通過協議 各方反應一覽
（法新社巴西貝倫22日電） 近200個國家今天在巴西亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上，推動通過一項規模有限的協議。
這項協議在談判緊張、美國缺席的情況下通過，部分人士肯定，但也有一群人批評不夠理想。
以下是主要反應摘要：
●巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）
魯拉將政治資本投入到他稱之為「真相的COP」的成功上，盛讚「科學勝出」、「多邊主義取得勝利」。
「我們動員了公民社會、學術界、私營部門、原住民及社會運動，使COP30成為歷史上參與人數第2多的COP。」
●歐洲
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）告訴記者，「我們不否認我們其實希望有更多成果、在所有面向更有雄心」，但他也表示，協議仍然「朝正確方向前進」。
法國生態轉型部長巴布特（Monique Barbut）則更直白：「我無法稱這屆COP為成功。」
但她也表示：「雖然這份協議無法提高我們整體的雄心，但也沒有打亂先前的任何進展。」
英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）則對法新社表示：「COP的過程本就是如此。放眼歷史長河，它確實帶來了變化。」
「每一屆COP都會有挫折。」
●哥倫比亞
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）批評協議缺乏逐步淘汰化石燃料計畫，並表示哥倫比亞「不接受」該宣言「未明確指出，正如科學所示，氣候危機的原因是化石燃料」。
●印度、南非、巴西、中國
印度盛讚協議具有「意義」。
印度代表BASIC聯盟（巴西、南非、印度、中國）表示：「我們完全支持COP30主席國，並肯定主席團隊的卓越努力，包括熬夜工作，確保我們從貝倫（Belem）帶走有意義的成果。」
中國則表示「對結果感到滿意」。
●聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）
古特瑞斯肯定數週努力，但理解「許多人可能對結果感到失望」，包括原住民、青年以及目前受氣候變化影響最嚴重的人。
他在聲明中指出：「我無法假裝COP30交付了所有所需成果。科學要求的目標與現狀之間仍存在危險的差距。」
「我將繼續推動更大的雄心和更大的團結。」
●非政府組織（NGO）
非政府組織也密切關注本次會議。
世界資源研究所（World Resources Institute）負責人達斯庫普塔（Ani Dasgupta）盛讚COP30在氣候調適資金增加至當前水準的3倍、保護全球森林及提升原住民聲音等方面取得突破。
但他也指出，正式談判在多個方面仍有不足，特別是缺乏化石燃料淘汰計畫。
