COP30︱巴西舉行聯合國氣候峰會 原住民示威促保護森林 衝入會場與保安爆衝突︱Yahoo

數十名原住民示威者衝入會場 REUTERS/Anderson Coelho

【Yahoo新聞報道】巴西貝倫正舉行聯合國氣候變化大會（COP30），昨日（11 日）有數十名原住民示威者在會場外集會，高呼口號要求加強保護森林及採取更積極的氣候行動。其後部分人衝入會場入口，與保安人員爆發衝突，造成兩名保安受輕傷。事發後，各國與各組織代表一度被要求留在室內，會場一度封鎖。

綜合外媒報道，示威者情緒激動，在會場外高喊口號，要求進入聯合國設置的會議區，部分人揮舞印有「我們的土地不能賣」等標語的旗幟，呼籲保障原住民土地權益。

來自塔帕若斯河下游 Tupinamba 社區的原住民領袖 Gilmar 表示「我們不能靠錢過活」，並稱他們希望土地能免受農業企業、石油開發、非法採礦及伐木活動的威脅。

保安人員推回人群，有保安在衝突中受傷。 (Photo by Olga Leiria / AFP)

有人被鼓棍擊中流血

保安人員曾以桌子堵住入口並推回人群。一名保安在衝突中受傷，被人以輪椅送離現場，另一人頭部被鼓棍擊中流血。保安事後沒收多支長木棍，各國與各組織代表一度被要求留在室內，會場一度封鎖。

聯合國發言人指出，當晚有示威者突破主要入口的安全障礙，導致兩名保安受輕傷，場地亦有輕微損毀。巴西及聯合國保安人員已依照既定程序採取保護措施，場地現已完全安全，會議照常進行。

原住民在會場外起舞。 (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

總統：原住民是重要參與者

巴西總統盧拉強調，原住民社群是本屆 COP30 氣候談判的重要參與者。本周稍早已有多名原住民領袖乘船抵達貝倫，要求在森林管理決策上擁有更大發言權。

著名原住民領袖拉奧尼（Raoni Metuktire，又稱拉奧尼酋長）同日受訪時表示，許多原住民對於持續的工業及開發計劃深感不滿，並呼籲巴西政府讓原住民有更大權力保護亞馬遜森林。