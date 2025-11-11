COP30 紐松大力抨擊川普能源政策

（法新社巴西貝倫11日電） 加州州長紐松（Gavin Newsom）今天在聯合國氣候峰會搶盡風頭，猛烈抨擊政治對手美國總統川普力挺化石燃料的理念。

川普並未出席在巴西舉行的聯合國氣候峰會。

紐松向來被視為2028年代表民主黨問鼎白宮的可能人選。他批評川普退出「巴黎氣候協定」，指責其力挺石油的立場「一錯再錯」。

紐松表示，民主黨政府將「毫不猶豫」地重新加入「巴黎協定」。

紐松回答媒體時說，「這既是道義上的承諾，也是經濟上的必然選擇，兩者兼而有之。他（川普）不是一次，而是兩次退出協定，這實在令人憎惡。」

廣告 廣告

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）選在巴西亞馬遜雨林城市，巴拉州（Para）首府貝倫（Belem）舉行。紐松與巴拉州州長巴爾巴柳（Helder Barbalho）共同出席在碼頭舉行的活動。

紐松對外大力宣傳加州的環保成就，指出加州目前2/3電力來自再生能源。

川普一上任便宣布美國退出「巴黎氣候協定」，並對人類活動導致全球暖化的說法嗤之以鼻，稱其為「騙局」。

不過，氣候組織（Climate Group）政府與政策執行主任巴特爾（Champa Patel）指出，美國各州仍可依循前總統拜登（Joe Biden）政府所留下的氣候政策藍圖行動。