COP31主辦權爭奪不下 澳洲拒與土耳其共辦
（法新社雪梨17日電） 澳洲今天拒絕了土耳其所提共同主辦明年聯合國氣候峰會COP31的建議，兩國爭奪主辦權，分散了大眾對今年巴西氣候峰會談判進展的注意力。
今年主辦國巴西，此刻亟欲展現氣候外交仍具效力，澳洲與土耳其目前都面臨外界壓力，被要求應避免巴西峰會出現僵冷局面。
下屆主辦國須由各方共識來決定，因此，除非澳洲或土耳其任一方撤回申辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），或雙方達成協議共同主辦，否則兩國都將失去主辦資格。
此一情況是氣候峰會歷來首見，澳土兩國若未達共識，第31屆氣候峰會主辦權將自動授予德國。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天明確表態，反對與土耳其共同主辦。
一名土耳其外交消息人士上週末向法新社表示，安卡拉「繼續主張共同主辦的模式」，但如果無法達成共識，土耳其也願意單獨主辦。
澳洲申請在南部城市阿德雷德（Adelaide）舉辦峰會，並希望帶領鄰近的太平洋島國共同舉辦，凸顯太平洋地區正深受氣候變遷衝擊。
太平洋島國領袖長期以來一直批評氣候峰會忽視他們的聲音，能提供的實質解決方案很有限。
若澳洲取得主辦權，這將是太平洋地區首度舉辦氣候峰會。
然而，主辦重任同時也會讓澳洲的環保紀錄受到檢視。澳洲作為全球第2大煤炭出口國，長期仰賴化石燃料出口而獲利，他們視氣候行動是澳洲政治及經濟上的沉重負擔。（編譯：紀錦玲）
