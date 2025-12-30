宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Cortis嚴成玹圈粉牛仔造型出自香港品牌Ponder.er！深受各國明星青睞：金玟奎、YUNA、王鶴棣都愛穿
人氣男團Cortis以歌唱實力與獨特造型圈粉無數，其中成員嚴成玹日前出席活動，以流蘇搭配層設計的牛仔套裝造型更成為熱論，而這套牛仔造型原來是出自香港設計師品牌Ponder.er之手！
Ponder.er由Alex Po和Derek Cheng於2019年創立，他們在倫敦Central Saint Martins學院相遇後，返回香港發展品牌。 品牌以挑戰性別規範為核心，透過Smocking和透明面料等元素，重新定義陽剛與陰柔，推動「柔軟革命」，將日常服飾轉化為流動藝術。
而嚴成玹亦並非首次穿著Ponder.er的衣服，早於9月他就曾以品牌Smocked牛仔褲搭配背心外套造型，同樣深受粉絲喜愛；除了他Ponder.er亦深受各國明星青睞，如SEVENTEEN成員金玟奎丶ITZY成員 YUNA丶MONSTA X成員I.M丶泰國演員及歌手Violette Wautier丶張韶涵丶王鶴棣等，可見品牌對新世代的影響力有多大！
