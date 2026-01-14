跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
COER跟著走就對！CORTIS台北行程超在地，公館、師大夜市、全糖珍奶成話題！
南韓金唱片獎（Golden Disc Awards）」於1月10日在台北大巨蛋舉辦，除了典禮本身星光熠熠，剛出道便話題不斷的新人男團CORTIS也成為場外焦點。在台灣長大的趙雨凡（JAMES）擔任地陪，帶成員品嚐超在地的台北行程，在Threads上掀起瘋狂討論。
趙雨凡帶著成員走訪自己熟悉的生活圈，從公館、師大夜市到運動中心，全都是台北人再熟悉不過的日常場景。一路上不僅被粉絲巧遇，也被不少路人認出，卻毫無明星架子，讓網友忍不住笑說：「這就是有在地人帶路，行程完全不一樣！」
CORTIS抵達台北後的第一餐，選擇了位於公館商圈、開業超過50年的江浙點心老店「金雞園」。這間餐廳不只是台大學生的共同回憶，也是許多在地人從小吃到大的日常美食。粉絲從店家分享的照片中發現CORTIS一行人點了滿滿一桌台式經典菜色，包括炸排骨、蟹黃湯包、牛筋飯等。
來到台灣當然少不了珍珠奶茶！CORTIS派出JUHOON、MARTIN到「得正」購買飲料，有趣的是，與許多台灣人偏好減糖、無糖不同，五位成員全數點了「全糖、正常冰」，甜度直接拉滿。
JAMES和SEONGHYEON還到師大夜市購買「柳橙檸檬」與「大台北滷味」，再度解鎖最貼近台灣人生活的小吃組合。
INFO
金雞園
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3之1號
得正#台北公館計劃
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷10-2號
柳橙檸檬
地址：台北市大安區龍泉街19-2號
大台北滷味
地址：台北市大安區龍泉街54號
看更多 CTWANT 文章
小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！
小櫻花來台喝咖啡！和店貓合照引粉絲朝聖，LE SSERAFIM低調逛台北意外成旅遊指南！
其他人也在看
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 19 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 23 小時前
「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」
35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔民政專員換人 食環署助理署長鍾慧婷明起接替 陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 1 天前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【韓印紅】人氣產品星期三限定優惠（只限14/01）
韓印紅人氣產品在星期三有限定優惠！所有韓國雞蛋1盒低至$16，再送韓國礦泉水500ml 1支，購買實惠裝高麗參送任何韓國草莓一盒，韓印紅午餐肉$15/件、薄切五花腩900g $165/件、韓式半棵泡菜1.1kg $53/件、吉製車厘子$88/2包等。YAHOO著數 ・ 1 小時前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 21 小時前
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方
來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 1 天前
講多謝 ｜ 沙比阿朗素被炒 皇馬球員態度兩極化
沙比阿朗素（Xabi Alonso）執教皇馬不足八個月後離任之際，這支星光熠熠的銀河艦隊，對於教頭突然走人，態度明顯很不同。Yahoo 體育 ・ 12 小時前