Cortis要變「人間巴黎世家」？為Balenciaga代言香水，「Coer」要來搶同款香水了

韓國爆紅男團Cortis，出道100日就奪MAMA新人獎，人氣相當高企，自然會成為很多名牌想爭著簽的時尚寵兒。近日就見到5位大男孩拿著Balenciaga香水拍廣告，瞬間成為網上熱話！

（IG@dazedkorea）

（IG@dazedkorea）

（IG@dazedkorea）

Cortis是BTS師弟團，5位大男孩成員分別為「團內大哥」趙雨凡James、金主訓Juhoon、（隊長）朴宇宙Martin、嚴成玹 Seonghyeon、「忙內」安乾鎬Keonho。團內暫時只得James是成年18歲的一位，Martin與Juhoon同為2008年出生，而成玹以及有「小車銀優」之稱的Keonho則2009年生。Cortis的魅力不只在韓國大熱，更是成為歐美區「現象級」的K-pop年輕男團，Apple Music的訪問都已經接受過了，人氣比想像中強大。

Cortis今次為Balenciaga加持香水，每位成員都有各自的代接調香，James所拿的是「Muscara」香水，是一款「漆感麝香調」的香水，融合溫暖的南美洲阿姆布雷特籽精油，以及漆光的鳶尾花調，性感又有種粗獷原始。

BALENCIAGA BEAUTY Muscara Parfum 100ml $2,150

SHOP NOW

（Balenciaga圖片）

金主訓同款香水是Balenciaga「Incense Perfumum」，以三種熏香為核心，融合雪松木、西班牙岩玫瑰樹脂的琥珀暖韻，木質得來又有溫暖個性。

BALENCIAGA BEAUTY Incense Perfumum Parfum 100ml $2,150

SHOP NOW

（Balenciaga圖片）

Martin同款香水是「No Comment 」，向著沉默的力量致敬，呼應品牌創辦人Cristóbal Balenciaga的個性，用作品說話。香調融合粗獷的樹脂木質調與西班牙柏樹油的松針清新，自信靜謐同時難以捉摸的氣息。

BALENCIAGA BEAUTY No Comment Eau de Parfum 100ml $2,150

SHOP NOW

（Balenciaga圖片）

成玹同款香水是「Extra」，是以辛香調為主軸的一款香氣，結合祕魯粉紅胡椒、永恆花香協香以及充滿魅力的皮革氣息，有著突破框架、自由靈魂的感覺。

BALENCIAGA BEAUTY Extra Parfum 100ml $2,150

SHOP NOW

（Balenciaga圖片）

Keonho安乾鎬同款香水是「100%」，有著毫不妥協的極致」，是一款由大馬士革玫瑰精華構成的花香調香水，相信女生都可以使用的中性優雅香調。

BALENCIAGA BEAUTY 100% Parfum 100ml $2,150

SHOP NOW

（Balenciaga圖片）

「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力

