16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」

究竟這位被譽為「小車銀優」的新人男偶像有甚麼過人魅力？以下10件關於KEONHO安乾鎬的小秘密，即讓你深入了解他的獨有魅力！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

16歲CORTIS忙內KEONHO安乾鎬被封「小車銀優」！

來自Big Hit娛樂的全新男團CORTIS於8月18日帶著〈What You Want〉正式出道，堪稱今年最受矚目的新人團體。5位成員各具特色，其中最引人矚目的便是年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬。其清新脫俗的氣質以及乾淨明朗的臉龐被認為與車銀優有幾分相似，因此被封為「新一代臉蛋天才」。

廣告 廣告

圖片來源：Instagram@cortis

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬的10件事

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力1. 試鏡曲是BTS〈Dynamite〉

在小學六年級時，他就憑藉著出眾的外貌條件被Big Hit星探發掘，並於2021年正式開啟他的練習生生涯。試鏡時，他選唱的曲目正是師兄防彈少年團（BTS）的全球熱門單曲〈Dynamite〉，清亮的少年音色讓工作人員瞬間淪陷。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力2. 從小帥到大

早在小學時期，他便是校園裡的顏值代表。明明是土生土長的韓國人，卻因精緻小巧的臉龐和深邃立體的五官，而常常被誤以為是混血兒。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力3. 曾夢想當游泳選手

在成為練習生前，他曾是一名游泳選手，專攻自由式與背泳，甚至曾在比賽中創下過打破大會紀錄的輝煌成績。這段運動員經歷讓他培養出驚人的耐力，也成就了舞台上爆發力十足的表現。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力4. 因吃薯條爆紅？

在出道前，他便因網友拍攝的「素顏吃薯條」影片意外爆紅，清純模樣圈粉無數，甚至讓他被稱為「薯條男」，薯條也成了他的專屬關鍵詞。

圖片來源：Instagram@cortis

圖片來源：Threads@cqq__7

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力5. 超強創作實力

在出道曲〈What You Want〉中，他不僅參與詞曲，還參與了MV劇本與舞蹈編排設計。16歲就展現如此全能的創作力，讓人更期待他日後的個人作品。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力6. 情人節出生

於2009年2月14日出生的他，是一位浪漫又帶點自由不羈，想法天馬行空的的水瓶座。雖然表面看似夢幻，但其MBTI卻是邏輯學家INTP，兼具理性與創意。這種感性與理性的迷人結合，讓他散發出獨一無二的魅力。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力7. 出道舞台名場面

在出道發布會上，他跳舞時的一個動作讓若隱若現的腹肌瞬間成為話題，相關影片短時間內突破30萬觀看。除此之外，他每次表演後的「結尾妖精」鏡頭，更是讓許多粉絲瞬間被心臟爆擊！

圖片來源：YouTube@MBCkpop

圖片來源：YouTube@KBS Kpop

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力8. 權霸忙內

作為團體裡的最小成員，他自豪於享有忙內特權，完全沉浸在「忙內on top」的快樂之中。他曾公開表示因為哥哥們的幽默與熱情，讓原本較安靜的他逐漸展現調皮可愛的一面，也學會了更勇敢地展現自我。

圖片來源：Instagram@cortis

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力9. 私下愛冥想

看起來能量滿滿的陽光少年，私底下卻有著令人意想不到的沉靜愛好。他透露自己非常喜歡冥想，並將其作為沉澱情緒與補充精神能量的方式。這超乎年齡的成熟與內心穩定性，讓他在高壓狀態下始終保持最佳狀態。

圖片來源：Instagram@cortis

CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力10. 狗狗系少年

他不只擁有「狗狗系」的長相，現實生活中的他更是一位徹頭徹尾的狗派少年。他飼養了一隻名為Cookie的長毛吉娃娃，並將其視為家人般疼愛。無論是節目的訪談還是與粉絲的聊天中，他總會不時提起自己的愛犬，並經常在社交媒體上分享Cookie的可愛日常。

圖片來源：Instagram@cortis

BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人