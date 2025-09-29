WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」
究竟這位被譽為「小車銀優」的新人男偶像有甚麼過人魅力？以下10件關於KEONHO安乾鎬的小秘密，即讓你深入了解他的獨有魅力！
16歲CORTIS忙內KEONHO安乾鎬被封「小車銀優」！
來自Big Hit娛樂的全新男團CORTIS於8月18日帶著〈What You Want〉正式出道，堪稱今年最受矚目的新人團體。5位成員各具特色，其中最引人矚目的便是年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬。其清新脫俗的氣質以及乾淨明朗的臉龐被認為與車銀優有幾分相似，因此被封為「新一代臉蛋天才」。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬的10件事
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力1. 試鏡曲是BTS〈Dynamite〉
在小學六年級時，他就憑藉著出眾的外貌條件被Big Hit星探發掘，並於2021年正式開啟他的練習生生涯。試鏡時，他選唱的曲目正是師兄防彈少年團（BTS）的全球熱門單曲〈Dynamite〉，清亮的少年音色讓工作人員瞬間淪陷。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力2. 從小帥到大
早在小學時期，他便是校園裡的顏值代表。明明是土生土長的韓國人，卻因精緻小巧的臉龐和深邃立體的五官，而常常被誤以為是混血兒。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力3. 曾夢想當游泳選手
在成為練習生前，他曾是一名游泳選手，專攻自由式與背泳，甚至曾在比賽中創下過打破大會紀錄的輝煌成績。這段運動員經歷讓他培養出驚人的耐力，也成就了舞台上爆發力十足的表現。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力4. 因吃薯條爆紅？
在出道前，他便因網友拍攝的「素顏吃薯條」影片意外爆紅，清純模樣圈粉無數，甚至讓他被稱為「薯條男」，薯條也成了他的專屬關鍵詞。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力5. 超強創作實力
在出道曲〈What You Want〉中，他不僅參與詞曲，還參與了MV劇本與舞蹈編排設計。16歲就展現如此全能的創作力，讓人更期待他日後的個人作品。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力6. 情人節出生
於2009年2月14日出生的他，是一位浪漫又帶點自由不羈，想法天馬行空的的水瓶座。雖然表面看似夢幻，但其MBTI卻是邏輯學家INTP，兼具理性與創意。這種感性與理性的迷人結合，讓他散發出獨一無二的魅力。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力7. 出道舞台名場面
在出道發布會上，他跳舞時的一個動作讓若隱若現的腹肌瞬間成為話題，相關影片短時間內突破30萬觀看。除此之外，他每次表演後的「結尾妖精」鏡頭，更是讓許多粉絲瞬間被心臟爆擊！
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力8. 權霸忙內
作為團體裡的最小成員，他自豪於享有忙內特權，完全沉浸在「忙內on top」的快樂之中。他曾公開表示因為哥哥們的幽默與熱情，讓原本較安靜的他逐漸展現調皮可愛的一面，也學會了更勇敢地展現自我。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力9. 私下愛冥想
看起來能量滿滿的陽光少年，私底下卻有著令人意想不到的沉靜愛好。他透露自己非常喜歡冥想，並將其作為沉澱情緒與補充精神能量的方式。這超乎年齡的成熟與內心穩定性，讓他在高壓狀態下始終保持最佳狀態。
CORTIS忙內KEONHO安乾鎬圈粉魅力10. 狗狗系少年
他不只擁有「狗狗系」的長相，現實生活中的他更是一位徹頭徹尾的狗派少年。他飼養了一隻名為Cookie的長毛吉娃娃，並將其視為家人般疼愛。無論是節目的訪談還是與粉絲的聊天中，他總會不時提起自己的愛犬，並經常在社交媒體上分享Cookie的可愛日常。
