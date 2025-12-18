宏福苑五級火｜情緒支援熱線
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
最近最最炙手可熱新韓團，非 CORTIS 莫屬！這個平均年齡只有 17 歲的男團，憑著獨特的音樂風格和真實不做作的形象，出道只是一年有多，已迅速俘虜一眾「CORE」們。當港泰混血的趙雨凡（James），更因為深邃五官和在台灣長大的背景，成為討論度最高的成員之一。有趣的是，細心的粉絲發現他經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。
BTS師弟團人氣非凡，出道100日即奪MAMA新人獎
CORTIS 這個名字，取自「Color Outside The Lines」的縮寫，代表著不受框架限制的創作理念。作為 BIGHIT MUSIC 推出的五人男團，他們在2025年8月出道後，憑著全員參與詞曲創作和編舞的實力派形象，加上社群媒體上毫無偶像包袱的真實互動，迅速成為 Gen Z 心目中最具代表性的新世代偶像。
當中最受矚目的成員趙雨凡，擁有香港和泰國血統，卻從小在台灣長大。他曾就讀新店的直潭國小、台北的民族實驗國中，高中則畢業於莊敬高職。這段在台灣的成長經歷，讓他說著一口道地的台腔中文，近日他提到最想吃的食物是「永和豆漿」時，那股濃濃的台灣味更讓粉絲覺得親切無比。
趙雨凡的魅力不只來自混血外貌，更在於他豐富的經歷。他曾練習十多年跆拳道並取得黑帶資格，也是冰上曲棍球好手，甚至代表香港颱風精英隊參加國際比賽。2021年他原本要 Trainee A 成員身分出道，卻因計劃取消而受挫，但他沒有放棄，2023 年還擔任BTS成員田柾國〈Seven〉的 dancer，最終在今年成功以 CORTIS 成員身分站上屬於自己的舞台。這種堅持不懈的精神，恰好呼應了他最愛配戴的 Vivienne Westwood 土星耳環所代表的叛逆精神。
VW土星再掀熱潮：為何深得GEN Z歡心
趙雨凡經常配戴的 Vivienne Westwood 土星耳環，其實早已成為Gen Z世代的必備配飾。這個看似簡單的土星圖案，背後卻有著一段有趣的故事。當年 Vivienne Westwood 與前男友 Malcolm McLaren 分手後，構思一個關於皇室與未來感的系列，偶然翻閱母親借給她的天文書籍時，靈光一閃，決定將土星、皇冠和珠寶元素結合，創造出這個既神秘又帶有貴族氣息的標誌。
Vivienne Westwood 這位被尊稱為「龐克教母」的設計師，一生都在挑戰傳統時尚規則。她曾經是小學老師，沒有接受過正規時裝教育，卻憑著自學成為影響全球的設計大師。品牌最經典的設計除了土星系列，還有充滿叛逆精神的標語T恤、解構式剪裁服裝，以及綁滿皮革帶的海盜靴等。
這個土星標誌之所以深受 Gen Z 喜愛，正因為它完美體現了年輕世代追求的價值觀——既要獨特個性，又不失經典品味。無論是 Blackpink 、IU，還是男星如 TXT 崔然竣，都經常配戴 Vivienne Westwood 的飾物。品牌打破性別界限的設計理念，讓男女都能找到適合自己的款式。加上近年復古熱潮回歸，日本動漫《NANA》再版翻 hit 之餘，兩個單位又合作推出聯乘， 令 Vivienne Westwood 飾物掀起新搶購熱潮。
當趙雨凡戴著這枚土星耳環站在舞台上，不只是單純的時尚選擇，更像是對自己成長歷程的致敬——從台灣到韓國，從挫折到成功，就像 Vivienne Westwood 本人一樣，用自己的方式書寫著不被定義的精彩人生。
Vivienne Westwood Orb crystal-embellished earrings
價錢：$1,197
Vivienne Westwood Concetta earrings
特價：$1,493；原價：$1,754
Vivienne Westwood Tamia Orb stud earrings
價錢：$1,368
Vivienne Westwood The Gaby earrings
價錢：$1,142
Vivienne Westwood embellished Orb-plaque earrings
價錢：$1,160
