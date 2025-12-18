CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

最近最最炙手可熱新韓團，非 CORTIS 莫屬！這個平均年齡只有 17 歲的男團，憑著獨特的音樂風格和真實不做作的形象，出道只是一年有多，已迅速俘虜一眾「CORE」們。當港泰混血的趙雨凡（James），更因為深邃五官和在台灣長大的背景，成為討論度最高的成員之一。有趣的是，細心的粉絲發現他經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

BTS師弟團人氣非凡，出道100日即奪MAMA新人獎

CORTIS 這個名字，取自「Color Outside The Lines」的縮寫，代表著不受框架限制的創作理念。作為 BIGHIT MUSIC 推出的五人男團，他們在2025年8月出道後，憑著全員參與詞曲創作和編舞的實力派形象，加上社群媒體上毫無偶像包袱的真實互動，迅速成為 Gen Z 心目中最具代表性的新世代偶像。

當中最受矚目的成員趙雨凡，擁有香港和泰國血統，卻從小在台灣長大。他曾就讀新店的直潭國小、台北的民族實驗國中，高中則畢業於莊敬高職。這段在台灣的成長經歷，讓他說著一口道地的台腔中文，近日他提到最想吃的食物是「永和豆漿」時，那股濃濃的台灣味更讓粉絲覺得親切無比。

BTS師弟CORTIS趙雨凡都在戴！（IG@james.cortiis） WESTWOOD經典土星耳環 如何獲得Gen Z歡心？

趙雨凡的魅力不只來自混血外貌，更在於他豐富的經歷。他曾練習十多年跆拳道並取得黑帶資格，也是冰上曲棍球好手，甚至代表香港颱風精英隊參加國際比賽。2021年他原本要 Trainee A 成員身分出道，卻因計劃取消而受挫，但他沒有放棄，2023 年還擔任BTS成員田柾國〈Seven〉的 dancer，最終在今年成功以 CORTIS 成員身分站上屬於自己的舞台。這種堅持不懈的精神，恰好呼應了他最愛配戴的 Vivienne Westwood 土星耳環所代表的叛逆精神。

（IG@james.cortiis、IG@cortis）

VW土星再掀熱潮：為何深得GEN Z歡心

趙雨凡經常配戴的 Vivienne Westwood 土星耳環，其實早已成為Gen Z世代的必備配飾。這個看似簡單的土星圖案，背後卻有著一段有趣的故事。當年 Vivienne Westwood 與前男友 Malcolm McLaren 分手後，構思一個關於皇室與未來感的系列，偶然翻閱母親借給她的天文書籍時，靈光一閃，決定將土星、皇冠和珠寶元素結合，創造出這個既神秘又帶有貴族氣息的標誌。

（IG@viviennewestwood）

Vivienne Westwood 這位被尊稱為「龐克教母」的設計師，一生都在挑戰傳統時尚規則。她曾經是小學老師，沒有接受過正規時裝教育，卻憑著自學成為影響全球的設計大師。品牌最經典的設計除了土星系列，還有充滿叛逆精神的標語T恤、解構式剪裁服裝，以及綁滿皮革帶的海盜靴等。

（IG@viviennewestwood）

這個土星標誌之所以深受 Gen Z 喜愛，正因為它完美體現了年輕世代追求的價值觀——既要獨特個性，又不失經典品味。無論是 Blackpink 、IU，還是男星如 TXT 崔然竣，都經常配戴 Vivienne Westwood 的飾物。品牌打破性別界限的設計理念，讓男女都能找到適合自己的款式。加上近年復古熱潮回歸，日本動漫《NANA》再版翻 hit 之餘，兩個單位又合作推出聯乘， 令 Vivienne Westwood 飾物掀起新搶購熱潮。

當趙雨凡戴著這枚土星耳環站在舞台上，不只是單純的時尚選擇，更像是對自己成長歷程的致敬——從台灣到韓國，從挫折到成功，就像 Vivienne Westwood 本人一樣，用自己的方式書寫著不被定義的精彩人生。

（IG@viviennewestwood）

Vivienne Westwood Orb crystal-embellished earrings

價錢：$1,197

SHOP NOW

Vivienne Westwood Orb crystal-embellished earrings

Vivienne Westwood Concetta earrings

特價：$1,493；原價：$1,754

SHOP NOW

Vivienne Westwood Concetta earrings

Vivienne Westwood Tamia Orb stud earrings

價錢：$1,368

SHOP NOW

Vivienne Westwood Tamia Orb stud earrings

Vivienne Westwood The Gaby earrings

價錢：$1,142

SHOP NOW

Vivienne Westwood The Gaby earrings

Vivienne Westwood embellished Orb-plaque earrings

價錢：$1,160

SHOP NOW

Vivienne Westwood embellished Orb-plaque earrings

CDG x G-DRAGON聯名震撼來襲！衛衣、Cap帽、外套必搶單品預覽，潮人鎖定12.24平安夜搶購

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星穿搭：

「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅

張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備

阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級