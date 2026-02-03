八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。（Threads貼文按此）
人生沒有重來鍵，崔教授透過五個生活場景，教會我們如何果斷做出「不後悔」的選擇：
1. 考慮要不要去的時候，去吧！
不要等到錢夠了、時間完美了才出發，那些最剛好的時刻，往往就在猶豫中悄悄錯過。
2. 考慮要不要買的時候，別買！
真正的「非買不可」不會讓你掙扎。糾結再三才刷下去的東西，最後往往只會躺在家裡變成遺忘的閒置物。
3. 考慮要不要說的時候，別說！
不論是八卦還是意外得知真相，忍住一時的痛快，能幫你避開長久的麻煩，謹記「禍從口出」。
4. 考慮要不要給的時候，給吧！
助人為快樂之本。每天多付出點善意，世界會因你變得更好，何樂而不為呢？
5. 考慮要不要吃的時候，別吃！
阻礙健康身材的往往是瞬間的「嘴饞」。停一下想一想，你會發現那些東西通常最沒營養又容易發胖。
個人成長：
周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
31歲Jisoo變身「請吃飯的漂亮姐姐」，生日請粉絲歎海底撈！寵粉「歐妮」分享強大心臟治癒療法：記住人生最重要的還是自己
GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾
G-DRAGON（權志龍）再度攜手頂級珠寶品牌Jacob & Co.，親自操刀打造獨一無二的「Bandana Royale」珠寶領巾！Jacob Arabo更親上陣，與GD一同開箱的影片瞬間引爆熱議。
男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義
手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。
看似最容易原諒，其實只是懶得再糾纏的星座TOP4：水瓶太理智，「這星座」的寬容其實是無視
有些人的「原諒」，是真的放下；但有些星座的原諒，只是因為他們已經懶得再浪費時間。他們不吵、不追究、不翻舊帳，不是因為你多重要，而是你已經不值得他們繼續耗心力。今天就來看看——那些表面最好說話、實際最冷處理的星座TOP4，從第四名，一路排到第一名。
與上代最大區別在此！Galaxy S26 Ultra 官方海報曝光
文章來源：Qooah.com Samsung 將於本月召開 Galaxy Unpacked 活動，正式發佈年度旗艦 Galaxy S26 系列。此次將會推出 Galaxy S26、Galaxy S26+ 和 Galaxy S26 Ultra 三款旗艦機型。 2月2日，爆料人士公佈了 Samsung Galaxy S26 Ultra 的官方宣傳海報，可以看到 Galaxy S26 Ultra 會有一款鈷紫色配色。機身為直角金屬中框+玻璃背板設計，顏色基本一致，看起來更協調。 Samsung Galaxy S26 Ultra 為後置四鏡配置，左上角的三顆鏡頭位於橢圓形凸起，該外觀設計是 Galaxy S26 Ultra 和 Galaxy S25 Ultra 的最大區別之一。其餘方面保留了上代的大部分設計元素。 規格方面，Samsung Galaxy S26 Ultra 採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy 處理器，CPU 頻率達到 4.74GHz。 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 兩款機型則是提供 Exynos 26
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...
中國富豪對經濟信心十四年低
胡潤研究院近日發布《胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質生活報告》顯示，中國富豪對未來一年投資與資產配置取態趨保守。調查指出，高淨值人群未來一年最傾向增持的資產為黃金，以及境外投資如美股、港股；計劃減持最多的則是房地產、藝術品與收藏品。 傾向買金及港美股 沽房產 報告顯示，中國富豪對未來兩年經濟的信心指數跌至5.4，連續第四年下滑，創2012年以來最低水平，僅有26%受訪者對經濟前景「充滿信心」。在宏觀不確定性升溫、全球地緣政治與金融環境波動加劇的背景下，高淨值人群更重視資產保值與風險分散，黃金等避險資產吸引力上升，而境外市場則被視為分散風險、把握結構性機會的重要渠道。本次報告調查470名資產超過1000萬元（人民幣．下同）的高淨值人士，其中億元以上者70人，受訪者平均家庭總資產約6100萬元，平均可投資資產2300萬元。 在消費層面，中國高端消費市場規模於2025年降至1.56萬億元，按年跌5%。傳統奢侈品市場持續承壓，腕錶、珠寶及高端服裝等類別普遍錄下滑。 相較之下，高淨值人群的消費重心正由物質型商品，轉向服務體驗與情緒價值，旅遊、健康與保健相關支出意願上升。此外，報告提到，受訪富豪的
足球話題 ｜ VAR搞太耐 應否設立限時制度？
周日英超有三場賽事，現場球迷都要經歷漫長VAR的等待，22 名球員只能叉腰站著，時間一分一秒流走，其中一場足足等了4分鐘。
AirTag 電量不足點算？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線
AirTag 唔使充電，但電量不足就要更換 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池。本文教你 1 分鐘免工具換電：點喺「尋找」App 睇「電量不足」、逆時針旋開電池蓋、正極向上裝新電池、冇聲點排錯，同埋幼童安全注意。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。