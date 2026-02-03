CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！

人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。（Threads貼文按此）

CORTIS YouTube圖片

CORTIS YouTube圖片

CORTIS YouTube圖片

人生沒有重來鍵，崔教授透過五個生活場景，教會我們如何果斷做出「不後悔」的選擇：

1. 考慮要不要去的時候，去吧！

不要等到錢夠了、時間完美了才出發，那些最剛好的時刻，往往就在猶豫中悄悄錯過。

2. 考慮要不要買的時候，別買！

真正的「非買不可」不會讓你掙扎。糾結再三才刷下去的東西，最後往往只會躺在家裡變成遺忘的閒置物。

3. 考慮要不要說的時候，別說！

不論是八卦還是意外得知真相，忍住一時的痛快，能幫你避開長久的麻煩，謹記「禍從口出」。

4. 考慮要不要給的時候，給吧！

助人為快樂之本。每天多付出點善意，世界會因你變得更好，何樂而不為呢？

5. 考慮要不要吃的時候，別吃！

阻礙健康身材的往往是瞬間的「嘴饞」。停一下想一想，你會發現那些東西通常最沒營養又容易發胖。

