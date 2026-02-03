焦點

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問

Yahoo Style

CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！

Yahoo Style
Yahoo Style
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！

人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。（Threads貼文按此

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

CORTIS YouTube圖片
CORTIS YouTube圖片
CORTIS YouTube圖片
CORTIS YouTube圖片
CORTIS YouTube圖片
CORTIS YouTube圖片

人生沒有重來鍵，崔教授透過五個生活場景，教會我們如何果斷做出「不後悔」的選擇：

1. 考慮要不要去的時候，去吧！

不要等到錢夠了、時間完美了才出發，那些最剛好的時刻，往往就在猶豫中悄悄錯過。

2. 考慮要不要買的時候，別買！

真正的「非買不可」不會讓你掙扎。糾結再三才刷下去的東西，最後往往只會躺在家裡變成遺忘的閒置物。

3. 考慮要不要說的時候，別說！

不論是八卦還是意外得知真相，忍住一時的痛快，能幫你避開長久的麻煩，謹記「禍從口出」。

4. 考慮要不要給的時候，給吧！

助人為快樂之本。每天多付出點善意，世界會因你變得更好，何樂而不為呢？

5. 考慮要不要吃的時候，別吃！

阻礙健康身材的往往是瞬間的「嘴饞」。停一下想一想，你會發現那些東西通常最沒營養又容易發胖。

廣告
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

周媛「眼神給出去」性商課程影片爆紅！為何在「不婚主義」盛行年代課程那麼受歡迎？渴望自由卻也恐懼孤獨｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

31歲Jisoo變身「請吃飯的漂亮姐姐」，生日請粉絲歎海底撈！寵粉「歐妮」分享強大心臟治癒療法：記住人生最重要的還是自己

Elon Musk馬斯克教路，避開這兩個影響效率的習慣！「多工處理」頻繁切換，原來會令大腦付出極高代價

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾

GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾

G-DRAGON（權志龍）再度攜手頂級珠寶品牌Jacob & Co.，親自操刀打造獨一無二的「Bandana Royale」珠寶領巾！Jacob Arabo更親上陣，與GD一同開箱的影片瞬間引爆熱議。

Yahoo Style ・ 59 分鐘前
男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義

男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義

手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。

Yahoo Style ・ 23 小時前
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞扒包買1送1、$49 12件巴辣香雞翼（即日起至15/02）

【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞扒包買1送1、$49 12件巴辣香雞翼（即日起至15/02）

KFC推出最新一期「肯！抵DEAL」優惠，星期一至五人氣上校盛盒只係 $39，週末雞扒早餐系列都只需$30，下晝仲有12 件巴辣香雞翼只係$49 ，同時仲有期間限定口味格格脆薯塊配特製濃郁大阪燒醬 $10！

Yahoo 著數 ・ 22 小時前
看似最容易原諒，其實只是懶得再糾纏的星座TOP4：水瓶太理智，「這星座」的寬容其實是無視

看似最容易原諒，其實只是懶得再糾纏的星座TOP4：水瓶太理智，「這星座」的寬容其實是無視

有些人的「原諒」，是真的放下；但有些星座的原諒，只是因為他們已經懶得再浪費時間。他們不吵、不追究、不翻舊帳，不是因為你多重要，而是你已經不值得他們繼續耗心力。今天就來看看——那些表面最好說話、實際最冷處理的星座TOP4，從第四名，一路排到第一名。

bella儂儂 ・ 18 小時前
與上代最大區別在此！Galaxy S26 Ultra 官方海報曝光

與上代最大區別在此！Galaxy S26 Ultra 官方海報曝光

文章來源：Qooah.com Samsung 將於本月召開 Galaxy Unpacked 活動，正式發佈年度旗艦 Galaxy S26 系列。此次將會推出 Galaxy S26、Galaxy S26+ 和 Galaxy S26 Ultra 三款旗艦機型。 2月2日，爆料人士公佈了 Samsung Galaxy S26 Ultra 的官方宣傳海報，可以看到 Galaxy S26 Ultra 會有一款鈷紫色配色。機身為直角金屬中框+玻璃背板設計，顏色基本一致，看起來更協調。 Samsung Galaxy S26 Ultra 為後置四鏡配置，左上角的三顆鏡頭位於橢圓形凸起，該外觀設計是 Galaxy S26 Ultra 和 Galaxy S25 Ultra 的最大區別之一。其餘方面保留了上代的大部分設計元素。 規格方面，Samsung Galaxy S26 Ultra 採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy 處理器，CPU 頻率達到 4.74GHz。 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 兩款機型則是提供 Exynos 26

Qooah.com ・ 9 小時前
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊

香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊

古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...

styletc ・ 17 小時前

中國富豪對經濟信心十四年低

胡潤研究院近日發布《胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質生活報告》顯示，中國富豪對未來一年投資與資產配置取態趨保守。調查指出，高淨值人群未來一年最傾向增持的資產為黃金，以及境外投資如美股、港股；計劃減持最多的則是房地產、藝術品與收藏品。 傾向買金及港美股 沽房產 報告顯示，中國富豪對未來兩年經濟的信心指數跌至5.4，連續第四年下滑，創2012年以來最低水平，僅有26%受訪者對經濟前景「充滿信心」。在宏觀不確定性升溫、全球地緣政治與金融環境波動加劇的背景下，高淨值人群更重視資產保值與風險分散，黃金等避險資產吸引力上升，而境外市場則被視為分散風險、把握結構性機會的重要渠道。本次報告調查470名資產超過1000萬元（人民幣．下同）的高淨值人士，其中億元以上者70人，受訪者平均家庭總資產約6100萬元，平均可投資資產2300萬元。 在消費層面，中國高端消費市場規模於2025年降至1.56萬億元，按年跌5%。傳統奢侈品市場持續承壓，腕錶、珠寶及高端服裝等類別普遍錄下滑。 相較之下，高淨值人群的消費重心正由物質型商品，轉向服務體驗與情緒價值，旅遊、健康與保健相關支出意願上升。此外，報告提到，受訪富豪的

信報財經新聞 ・ 6 小時前
足球話題 ｜ VAR搞太耐　應否設立限時制度？

足球話題 ｜ VAR搞太耐　應否設立限時制度？

周日英超有三場賽事，現場球迷都要經歷漫長VAR的等待，22 名球員只能叉腰站著，時間一分一秒流走，其中一場足足等了4分鐘。

Yahoo 體育 ・ 8 小時前
AirTag 電量不足點算？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線

AirTag 電量不足點算？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線

AirTag 唔使充電，但電量不足就要更換 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池。本文教你 1 分鐘免工具換電：點喺「尋找」App 睇「電量不足」、逆時針旋開電池蓋、正極向上裝新電池、冇聲點排錯，同埋幼童安全注意。

Yahoo Tech ・ 13 小時前
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆

〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆

2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。

Yahoo Style ・ 20 小時前
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）

【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）

大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！

Yahoo 著數 ・ 22 小時前
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護

大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護

台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。

Yahoo Style ・ 1 小時前
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸

咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸

【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低

習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低

在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。

鉅亨網 ・ 21 小時前
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡　7歲姊妹一靜一動萌翻網友

熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡　7歲姊妹一靜一動萌翻網友

熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。

姊妹淘 ・ 18 小時前
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？

港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？

金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。

28Hse.com ・ 13 小時前
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）

【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）

759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！

Yahoo 著數 ・ 23 小時前
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛

張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛

張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。

姊妹淘 ・ 19 小時前
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹

陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹

陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前