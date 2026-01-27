錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
CORTIS Martin初嘗香港製造「清心牛黃丸」，為提神定驚卻因為太苦而大派皺眉表情包
最近一款香港製造的清心牛黃丸，竟然出現在人氣男團CORTIS的官方YouTube影片！日前CORTIS釋出「2025 MAMA are you ready」的幕後花絮，團員Martin於開show前，從一個金色罐中拿出一粒丸狀物體放進口中，隨即露出皺眉樣子，超級搞笑！其後有眼利網民發現這款產品，是香港製造的清心牛黃丸，沒想到有香港品牌衝出國際，而且成為「BTS師弟團」CORTIS開騷旁身恩物。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
清心牛黃丸是傳統中藥方劑，據馬百良官網指主要功效為益氣養血、鎮驚安神、化痰熄風，用於治療氣血不足、痰熱擾心引起的胸悶、心悸、煩躁、頭暈、中風後遺症（如口眼歪斜、言語不清）及小兒驚風等症狀，主要成分包含牛黃、人參、川芎、阿膠、麝香、冰片等。不少網民指，Martin咬碎咀嚼牛黃丸，真的會苦到不行，搞笑同時又替他心痛。
除了清心牛黃丸，京都念慈菴枇杷膏也是很多明星偶像會旁身的香港老字號中藥品牌產品，《魔法壞女巫》裡的Cynthia Erivo都表示會吃，用來護聲開聲，當時在旁的Ariana Grande聽到也表示有聽過，也很雀躍想試。
