Corvus Robotics 推出自動化無人機系統 管理低溫倉庫庫存

Corvus Robotics 最近發佈了一個自主無人機系統，旨在管理一些最惡劣的倉庫環境中的庫存：工業冷凍庫。這個名為 Corvus One for Cold Chain 的系統可在低至零下 20 華氏度的環境中持續運行，消除了人工在零下條件下進行手動庫存檢查的需求。該系統專為物流和倉儲操作而設，這些環境中的冷凍商品面臨著嚴格的保質期限制、先進先出（FIFO）要求以及不斷增長的 SKU 複雜性。通過執行頻繁的自主庫存掃描，無人機為操作員提供接近實時的托盤位置和停留時間的可視化。

冷藏設施長期以來一直面臨自動化庫存管理的挑戰，主要由於霜凍、氣流、冷凝以及眩光等因素，這些都會影響傳統傳感器和掃描系統的效果。Corvus One for Cold Chain 被設計為能夠在這些挑戰下運行，保持飛行穩定性和條碼準確性，而無需改變倉庫基礎設施。Corvus Robotics 表示，該系統可在活躍的倉庫班次中運行，而不會干擾工作流程。它不依賴 Wi-Fi、定位標記、特殊照明或修改的條碼，使得冷凍風扇和門在運行過程中能正常運作。

在冷凍環境中持續運行自主航空系統是一項工程挑戰，大多數機器人平台從未設計過應對這種情況，Corvus Robotics 的首席執行官 Jackie Wu 指出。Corvus One for Cold Chain 需要重新設計熱管理、感測、飛行穩定性和機載感知，以便在霜凍、眩光、氣流和極端溫度變化的條件下維持自主性和準確性。

Corvus One for Cold Chain 配備工業級條碼掃描器，對焦和曝光控制精確，即使條碼被霜凍、損壞或對比度低，也能可靠捕捉標籤。這些無人機會根據環境條件自動調整掃描參數，同時穩定飛行以對抗冷凍通道內的強氣流。該系統目前已在實際商業環境中運行，領先的全國性雜貨商 Kroger 目前正在其活躍的冷凍設施中使用 Corvus One for Cold Chain，減少了對人工周期性盤點的依賴，並在零下條件下提高了庫存準確性。

冷凍操作通常需要專門的防護設備、較短的工作班次以及嚴格的接觸限制，這些都驅動了更高的勞動成本。通過消除工人進入冷凍通道進行例行庫存檢查的需要，Corvus Robotics 表示，該系統提高了工人的安全性，同時降低了運營成本。Corvus One for Cold Chain 透過公司的「機器人即服務」模式提供，其中包括自動電池管理和設備健康監控，以維持持續的運行時間，而無需現場操作員。

與許多自動化系統不同，Corvus One for Cold Chain 不需要改變倉庫佈局或工作流程。這些無人機能夠自主飛行，與正常操作並行，適應來自風扇和門活動的氣流，同時繼續捕捉庫存數據。該公司表示，這種無基礎設施的方法使操作員能夠迅速在現有的冷藏設施中部署該系統。該平台建立在 Corvus Robotics 的 AI 世界模型之上，使其能夠在無需人類干預的情況下進行自主導航和感知。

隨著冷凍供應鏈的持續擴展，專為極端環境設計的自主系統可能會變得不可或缺，而不僅僅是選擇性。這一創新不僅改善了庫存管理，還可能重新定義整個冷鏈運作的方式。

