COS必買清單2026｜8大極簡服飾推介半價起 低至$4XX入手「靜奢風」手袋！打造高質感辦公室穿搭
COS超抵買！入手高品質服裝/手袋/配飾，即看推介：
說到近年最流行的時尚關鍵字，非「靜奢風（Quiet Luxury）」莫屬。靜奢風指的是低調奢華的時尚風格，強調優雅不張揚，重視服裝本身的質感、細節與舒適度，而非明顯的品牌Logo，這種穿搭哲學讓來自瑞典的COS成為不少時尚人士的私藏愛牌。以下精選了8款買了絕對不會後悔的寶藏級單品，非常適合返工穿著，極低預算便能打造出高級時尚感！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
COS必買推薦1：MINI CAVATELLI CLUTCH BAG - LEATHER
價錢：$990
這款束口小袋以柔軟細膩的皮革製成，圓弧包身自然垂墜，透過雙細肩帶收攏出立體線條，既可斜孭也能肩背，輕鬆融入日常穿搭。內裡選用棉質斜紋布，兼具實用性與質感。
COS必買減價單品推薦2：ACCORDION TOTE BAG - CANVAS
價錢：$490
黑色帆布搭配乾淨摺線，外型俐落卻不呆板，賦予了手袋的立體層次感。肩帶採同色設計，兩側的打結抽繩不僅是裝飾，更能隨意調整包口大小，拉緊後呈現出的扇形輪廓，充滿藝術氣息。
COS必買減價單品推薦3：TRANSIT MESSENGER BAG - NYLON
價錢：$890
這款郵差袋以回收尼龍製成，質地耐磨輕盈，不僅輕盈抗污，更具備強大的收納功能。設計師在細節處理上極為貼心，配置了超大容量的口袋，讓水壺、雨傘或平板電腦都能收納在內。
COS必買減價單品推薦4：SAILOR-COLLAR WOOL CARDIGAN
價錢：$990
這件開襟針織外套以方正的箱型剪裁打破了傳統針織衫的沉悶，穿上後自然修飾身形。採用RWS認證的優質羊毛編織而成，觸感柔軟親膚，完全沒有刺癢感。最大的亮點在於獨特的大翻領設計，不僅能視覺上修飾肩寬，還有顯臉小的效果。
COS必買減價單品推薦5：CHECKED ALPACA-BLEND JUMPER
價錢：$1,300
當經典格紋遇上羊駝混紡材質，整體質感立刻提升。這款針織衫以刷毛工藝打造豐富觸感。設計師別出心裁的V領設計，寬鬆設計營造出慵懶隨性的高級感。
COS必買減價單品推薦6：Chambray Shirt
7折優惠價：$623｜
原價：$890
經典的藍色水洗效果搭配尖領設計，散發出一股清新的文藝氣息。以有機棉混紡製成，布料輕薄透氣。
COS必買減價單品推薦7：Crochet Bucket Hat
5折優惠價：$225｜
原價：$450
這頂漁夫帽以棉質混紡線材編織而成，鏤空結構讓透氣度與時尚度大幅提升，加上清新的雙色配色，絕對是提升造型完成度的必備單品。
COS必買減價單品推薦8：DOUBLE-WRAP NECKLACE
價錢：$590
在極簡穿搭中，一件飾品就足以改變整體氛圍。這款雙層項鍊以回收黃銅製成，橢圓鍊節邊緣經過切面處理，在光線下呈現低調閃耀，能為日常造型注入的精緻感。
相關文章：adidas限時低至25折！六大網購平台入手香港少見款式＋免運費攻略 黑色短裙只需$124、粉紅色跆拳道運動鞋半價入手
