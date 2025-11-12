COS爆紅，十分一價錢買到「The Row平替冷衫」！驚喜衝上LYST第三位，秋冬必入手5款「長期主義」爆款推薦

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
COS 驚喜登上 LYST 熱搜品牌排行榜第三位！隨著 The Row 帶起靜奢潮流，COS 被譽為「最佳 The Row 平替」而備受喜愛。是次引領 COS 登上季軍之位的就是「針織冷衫」，歐美 KOL 盛讚為「The Row 最佳平替」，花小錢就能享受奢華著裝體驗。小編為大家精選「長期主義」針織冷衫款式，入手後絕不後悔！
COS 衝上第三季熱搜季軍 「The Row平替」針織冷衫爆紅
踏進秋冬「Sweater Weather」 冷衫季節，COS 的「茄士咩冷衫」 Chunky Cashmere Sweater 的搜尋量瞬即暴升，瞬速衝上了熱搜第三位！COS 的「茄士咩冷衫」採用 100% 茄士咩羊毛製成，物料更備受 The Good Cashmere Standard 公平質易認證，質感奢華柔軟而百搭易襯。當 The Row 的羊毛冷衫叫價破萬，COS 的冷衫只售 $1,800，十分一的價錢就能穿出貴婦風格，當然大受歡迎！
CASHMERE CREW-NECK JUMPER
價錢：$1,800
COS「長期主義」針織冷衫推薦
1）Merino Wool 羊毛開胸冷衫
香港天氣乍暖還寒，開胸冷衫容易穿脫，更適合秋天的多變天氣。圓領剪裁配上工裝口袋，深綠配色時尚又帥氣，單身、配襯任何穿搭亦一流，簡單配上西褲已是完美的上班造型。採用 100％ 美麗諾羊毛打造，就是衣櫃必備的靜奢單品。
KNITTED MERINO WOOL BOMBER JACKET
價錢：$1,300
2）Merino Wool 樽領冷衫
樽領冷衫就是秋冬必備單品，纖薄透氣的美麗諾羊毛材質，配上時尚感十足的貼身剪裁，不論單身、配外套或當成打底亦十分好看，只需 $490 已可入手，就是「花小錢辦大事」的實用款式。
MERINO WOOL HIGH-NECK TOP
價錢：$490
3）FAIR ISLE WOOL-CASHMERE 開胸冷衫
如果喜愛費爾島花紋冷衫的話，這款開胸冷衫就是必買之選。採用 90％ 美麗諾羊毛及10％ 茄士咩羊毛打造，柔軟又透氣。時尚的深啡色調，穿出秋冬的奢華氣息，簡約又具童話感的飾紋，同樣是單穿配西褲，又或是當作外套亦滿分。
FAIR ISLE WOOL-CASHMERE CARDIGAN
價錢：$1,500
4）OFF-THE-SHOULDER MERINO WOOL 針織冷衫
跌膊冷衫更能突顯女性柔美，配上時尚的深啡色及 Miu Miu 風灰色，奢華又精緻！採用美麗諾羊毛打造，一字膊的剪裁突顯鎖骨線條，簡單配襯西裝、裙裝已俐落好看，為秋冬的著裝添上清爽輕盈感！
OFF-THE-SHOULDER MERINO WOOL JUMPER
價錢：$990
