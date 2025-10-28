許紹雄逝世終年 76 歲
COS減價難得低至半價！百搭Tee折後低至$100／恤衫裙、連身裙最平$495
ZALORA推出突發減價，當中COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，即看內文：
喜歡簡約低調風的人，絕對不能錯過今次ZALORA推出的突發減價！當中以極簡時裝而聞名的COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，包括T-Shirt、冷衫、西褲、外套、長裙等，不少服飾折完二、三百元就可以入手，是大家換季及升級衣櫃的好機會！提提大家，ZALORA買滿$399即有免運費送貨，一、兩件COS服飾都已經可以輕鬆達標！各位快趁COS特價掃貨喇！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
COS突發半價起！超過400款男女裝有平
今次ZALORA減價，超過400款COS男女裝有平，YAHOO購物專員望過一輪後，精選幾款至抵買產品，等大家可以第一時間買到筍貨！當中一定要留意COS皇牌T-Shirt，以簡約俐落、質感滿分而深受歡迎，產品採用100%有機純棉料，手感柔軟且挺身，透氣度高，非常適合香港夏天穿著。加上微寬鬆剪裁，無論單穿或內搭都非常易襯，所以就算正價數百元一件都有大捧忠實用家。現在ZALORA優惠，黑白間條V領Tee由原價$250減至$175，相等於7折入手，性價比極高，買定幾件夏天替換一流。
24/7 V-Neck T-Shirt
特價：$175｜
原價：$250
Crew-Neck Cotton T-Shirt
特價：$100｜
原價：$250
除了Tee抵買外，返工人士可以留意下COS的返工衫，不少款式低調得來又有設計感。大家可以考慮半價後只需$495的「Power-Shoulder Midi Dress」連身裙，布料挺身又柔滑，而該服飾亮點在於加強肩線及腰身的對摺設計，肩線打造微寬肩版型，而斜對摺則更顯腰的線條，令整體視覺更具力量感的同時又保持優雅，非常適合上班穿著。折後不用$500就買到，以COS價位來講非常抵買。另外冷衫、西褲、外套等都有不少選擇，大家慢慢望一定可以買到筍貨！
Power-Shoulder Midi Dress
特價：$495｜
原價：$990
Drawstring-Neck Top
特價：$445｜
原價：$890
Gathered Grandad-Collar Blouse
特價：$495｜
原價：$990
Flared Cotton-Jersey Polo Shirt
特價：$276｜
原價：$690
Denim Half-Zip Dress
特價：$396｜
原價：$990
A-Line Mini Shirt Dress
特價：$445｜
原價：$890
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
其他人也在看
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限28/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏多用途濕紙巾90片X2 包優惠裝 $29/件、TARGET PRO BY WATSONS 1%維A醇安瓶精華 $259/件、屈臣氏 強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包第2件半價！YAHOO著數 ・ 19 小時前
聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊
Sisley這個來自巴黎的貴婦級品牌，今個聖誕推出聖誕倒數月曆，以及聖誕套裝，包裝更聯名英國藝術家Luke Edward Hall，推出以「劇院」為主題的聖誕套裝，絕美到不行，絕對可以加入聖誕禮物名單當中。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 1 天前
全球最老總統勝選 喀麥隆92歲總統八度連任成功 反對派流血衝突至少4死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非洲國家喀麥隆 10 月 12 日總統大選，憲法委員會確認，高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）八度連任成功，反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）落敗。大選至今全國各地均有示威，反對派支持者不滿政府打壓競選，在周日經濟首都杜阿拉（Douala）的示威行動中至少4人死亡。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000以下入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
跑季開始，各位跑手準備好跑步裝備未？今年馬拉松Marathon Sports官網雙11早鳥優惠超抵，有超過700款運動產品低至33折。Yahoo購物專員推薦大家入手New Balance、Asics、PUMA等的跑鞋；更可以同時入手運動服裝，折後不少產品跟outlet價位差不多，剛好可以襯出全身跑步Look！馬拉松官網買滿$500即可於指定Circle K便利店取貨或有免費送貨上門，大家快快準備大手出擊！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【123 by ELLA】全場買3送1（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 15 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
【萬寧】今日出位價（只限28/10）
萬寧官網限定出位價Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX 30粒低至$139/件；原料源自純淨的巴西農場，從上千種植物中嚴選出百種亞馬遜雨林蔬果，並採用萃取蔬果營養成分發酵而成，幫忙入睡，提升睡眠品質，促進代謝。YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜LG Pay Day 折上折，全店 92 折，2 件額外 88 折
萬聖節除了搞怪裝扮，更可以讓純黑家電為家居增添神秘高級感！LG 官網啟動 Pay Day 優惠，即日起至 10 月 31 日，全店精選產品 1 件額外 92 折，買 2 件更享額外 88 折！純黑家電系列更加碼，於所有折扣後獨家再享 95 折，相當於折上折再折，讓你用近乎破盤價把時尚智能家電一次帶回家！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Ami Paris低至3折！6大網購平台入手攻略+尺寸選擇技巧 T-shirt低至$900、紅心Logo毛衣平近$2,000
Ami Paris 紅心A的logo簡單又容易識別，加上款式設計百搭易襯，備受潮人們的喜愛，不少明星都有著過，近年更邀請韓國演員崔宇植成為全球品牌大使！不過香港暫時都未有Ami Paris專門店，雖然有些連鎖服飾店都有機會見到其蹤跡，或者有時Ami Paris有聯乘系列，都可以在聯乘品牌的專門店買到，但價錢大多數都比外國網購價貴一截。Yahoo購物為各位整合了可以入手Ami Paris的網購平台，再幫大家比較邊個最抵買、最優惠。另外，亦會分享品牌尺寸選擇的小技巧，讓大家可以第一時間用最抵價錢就買到！想知Ami Paris網購攻略，即刻睇落去啦！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
傳富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢｜7億招標 本擬套現2.02億 最終僅賺2球
由富臨集團（1443）創辦人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，據悉以約5億元易手，折合平均每平方呎約2,117元。消息指，該物業今年2月曾以7億元作招標意向價，較2013年購入價4.98億元高出約2.02億元，升幅逾四成。閱讀更多：名人沽貨潮｜富臨老闆2700萬沽君臨天下 勁賺659萬炑八韓烤26間執剩8間 母公司富臨盈警料中期虧達5,000萬上述物業位於大圍成運路2至8號，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套完善，設有3部電梯，地下樓底特高約5.4米，並設有可供40呎貨櫃車出入的車位。地面車路可直達1樓停車場，全層共提供18個貨車停泊位。大廈外牆另設三塊大型廣告牌，現時由知名租戶使用，包括電動車品牌比亞迪及跨境網購轉運商Buyandship。資料顯示，上述工廈於2013年由楊維或其相關人士以4.98億元購入，是次交易面僅賺200萬元，近乎平手離場。 延伸閱讀: 大圍 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 13 小時前
海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人
【Now新聞台】海關打擊網上售賣懷疑冒牌波鞋，拘捕2人。 檢獲的證物包括1100件懷疑無牌波鞋及衣服。海關指，早前收到市民舉報，指有網店售賣懷疑無牌波鞋，上周一展開執法行動，突擊搜查位於荃灣一個工廈單位，發現一批市值200萬元懷疑無牌波鞋及衣物，拘捕一對兄妹，介乎29至31歲，相信是網店負責人，又指檢獲冒牌波鞋仿真度較高。調查亦發現其中一名被捕人以3個個人及公司戶口收取一共1300萬犯罪得益，海關已凍結其780萬元財產。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
7CAFÉ燕麥奶咖啡買一送一、壽司郎牛奶味軟雪糕買一送一｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 22 小時前