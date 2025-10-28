COS減價難得低至半價！百搭Tee折後低至$100／恤衫裙、連身裙最平$495

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

COS難得低至半價優惠！百搭Tee折後$175／恤衫裙、連身裙最平$495

喜歡簡約低調風的人，絕對不能錯過今次ZALORA推出的突發減價！當中以極簡時裝而聞名的COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，包括T-Shirt、冷衫、西褲、外套、長裙等，不少服飾折完二、三百元就可以入手，是大家換季及升級衣櫃的好機會！提提大家，ZALORA買滿$399即有免運費送貨，一、兩件COS服飾都已經可以輕鬆達標！各位快趁COS特價掃貨喇！

COS突發半價起！超過400款男女裝有平

今次ZALORA減價，超過400款COS男女裝有平，YAHOO購物專員望過一輪後，精選幾款至抵買產品，等大家可以第一時間買到筍貨！當中一定要留意COS皇牌T-Shirt，以簡約俐落、質感滿分而深受歡迎，產品採用100%有機純棉料，手感柔軟且挺身，透氣度高，非常適合香港夏天穿著。加上微寬鬆剪裁，無論單穿或內搭都非常易襯，所以就算正價數百元一件都有大捧忠實用家。現在ZALORA優惠，黑白間條V領Tee由原價$250減至$175，相等於7折入手，性價比極高，買定幾件夏天替換一流。

24/7 V-Neck T-Shirt

特價：$175｜ 原價：$250

24/7 V-Neck T-Shirt

Crew-Neck Cotton T-Shirt

特價：$100｜ 原價：$250

Crew-Neck Cotton T-Shirt

除了Tee抵買外，返工人士可以留意下COS的返工衫，不少款式低調得來又有設計感。大家可以考慮半價後只需$495的「Power-Shoulder Midi Dress」連身裙，布料挺身又柔滑，而該服飾亮點在於加強肩線及腰身的對摺設計，肩線打造微寬肩版型，而斜對摺則更顯腰的線條，令整體視覺更具力量感的同時又保持優雅，非常適合上班穿著。折後不用$500就買到，以COS價位來講非常抵買。另外冷衫、西褲、外套等都有不少選擇，大家慢慢望一定可以買到筍貨！

Power-Shoulder Midi Dress

特價：$495｜ 原價：$990

Power-Shoulder Midi Dress

Drawstring-Neck Top

特價：$445｜ 原價：$890

Drawstring-Neck Top

Gathered Grandad-Collar Blouse

特價：$495｜ 原價：$990

Gathered Grandad-Collar Blouse

Flared Cotton-Jersey Polo Shirt

特價：$276｜ 原價：$690

Flared Cotton-Jersey Polo Shirt

Denim Half-Zip Dress

特價：$396｜ 原價：$990

Denim Half-Zip Dress

A-Line Mini Shirt Dress

特價：$445｜ 原價：$890

A-Line Mini Shirt Dress

