COS返工衫、小黑裙低至3折！男裝Zip-Up針織衫半價入手、三宅一生皺褶包平替$245買到

Zalora突發大減價，COS包括衣服、褲子、手袋等都有優惠，最低減至3折！即看內文：
又到了換季添新裝的時節，各大品牌紛紛放出超值優惠，讓大家能以親民價格換上精緻造型。以極簡風格出名、設計和質量不輸精品的COS是不少返工人士愛去尋寶的地方！今次ZALORA推出的突發減價，COS低至3折即可買到，而且不少款式都非常實穿，配色百搭，不少服飾折後價格十分甜！例如小黑裙3折後只需$297，這個價格錯過就不會再有啦！
3折小黑裙買到等於賺到！
簡約風代表COS推出了大減價，是大家掃貨的最佳時機！上文所講的3折優惠小黑裙是長袖款式，用50%羊毛製成，超級保暖，搭配一件針織衫，在這涼爽的天氣下穿剛剛好。返工能穿的針織衫以俐落剪裁和舒適面料設計，無論是搭配西褲或裙裝，都能輕鬆展現自信魅力。如今有半價優惠，即是$495入手，不僅能省下更多預算，更能為冬季穿搭加入高質感元素，讓小編不禁感慨，買到就等於賺到吧！
FLECKED CHUNKY WOOL-ALPACA CARDIGAN
5折特價：$495｜
原價：$990
CHECKED FLANNEL SHIRT
5折特價：$495｜
原價：$990
Twist-Detail Midi Dress
4折特價：$356｜
原價：$890
A-Line Boiled-Wool Mini Dress
3折特價：$297｜
原價：$990
男裝、Issey Miyake平替款手袋都有平！
除了女裝抵買外，男裝和手袋同樣有驚喜。男裝Zip-Up針織衫正以半價熱賣中，這款單品兼具保暖與時尚感，拉鍊設計方便穿脫，無論是層次搭配或單穿都顯得率性有型，是冬季不可或缺的實用單品。此外，對於喜愛設計師品牌的潮人而言，三宅一生Issey Miyake著名的皺褶包一向是夢幻逸品。現在，只需花費$245就能找到完美平替款ACCORDION TOTE BAG，同樣擁有立體皺褶設計和輕便特色，讓大家在不傷荷包的情況下，輕鬆提升整體造型的設計感！
Relaxed Checked Cotton Half-Zip Shirt
5折特價：$495｜
原價：$990
Merino Wool Zip-Up Polo Shirt
5折特價：$395｜
原價：$790
FUNNEL-NECK KNITTED WOOL JACKET
5折特價：$750｜
原價：$1,500
ACCORDION TOTE BAG - CANVAS
5折特價：$245｜
原價：$490
