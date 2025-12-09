Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2025年度@cosme香港榜單TOP 10出爐！網紅狂推「美白精華」奪冠、IG爆紅CeraVe水楊酸潔膚露、6元神物全上榜！

香港最大美妝評價平台@cosme Hong Kong近日正式公布年度權威榜單—「2025年度@cosme香港美妝大賞」。 此榜單以平台上逾萬篇香港用戶的真實評價為依據，經過嚴謹的統計分析，從多達29,600件產品中精選出65款代表性之選，涵蓋綜合賞、28 個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞。當中最受矚目的「綜合賞」是不分部門的10強榜單，象徵著香港消費者心目中最推崇的美妝產品。究竟哪些產品能成功脫穎而出？立刻看看自己有沒有在用吧，說不定早已是你化妝台的必備單品！

即睇2025香港美妝大賞榜單

2025年@cosme綜合賞第10名：INNISFREE天然能量面膜 - 綠茶

這款純素面膜萃取濟州綠茶為主要成分，主打保濕、舒緩與抗氧化，能迅速滲透肌底、補充水分並提升肌膚光澤，同時有效舒緩乾燥與外界刺激。面膜布採用Lyocell溶解性纖維，質地輕薄服貼，通過TUV生物分解認證，兼顧環保與舒適度。憑藉高效保濕力與溫和配方，此款面膜同時成為2025年@cosme部門賞—面膜類中的第1名，是消費者心目中性價比極高的日常保養之選。

2025年@cosme綜合賞第9名：SOFINA iP升級土台美容液

SOFINA iP升級土台美容液是一款以專利碳酸慕絲技術打造的導入型精華，連續多年榮獲日本No.1美容精華殊榮，並在2025年@cosme部門賞—肌底液導入液中奪得第1名。產品採用100%碳酸慕絲滲透技術，將精華濃縮至僅約1/20毛孔大小，能深入角質層最深處，為肌膚注入氧氣並促進血液循環，提升細胞活力。綿密細緻的慕絲質地輕盈易吸收、不黏膩，倍增後續護膚品的滲透力，讓保養效果加乘。

2025年@cosme綜合賞第8名：shu uemura ultime 8琥珀山茶花養膚潔顏油

這是一款結合高效卸妝與養膚功效的頂級潔顏油，融合了日本十年科研成果，特別加入山茶花籽與花朵萃取物，能在卸除防水彩妝與深層污垢。同時帶來多種護膚功效，包括提升光澤、柔嫩、透亮、改善細紋與粗糙感。其質地輕盈水感，乳化速度快，能徹底潔淨卻不造成緊繃或油膩，讓肌膚在潔顏後依然保持柔滑潤澤。不僅是日常卸妝的理想選擇，更在2025年@cosme部門賞—卸妝類中榮獲第1名，成為消費者心目中最值得信賴的潔顏油代表。

2025年@cosme綜合賞第7名：OLAY 至臻緊緻紅金眼霜

這款眼霜蘊含Signal Peptide訊號肽組合，可同時激活膠原蛋白、彈性蛋白與基底膜蛋白三大抗老關鍵，針對眼周細紋、魚尾紋及乾紋等多重老化問題皆有顯著改善。配方更加入法國海茴香萃取，具強效抗氧化力，能抵禦藍光傷害並淡化黑眼圈與暗沉。質地輕盈滋潤卻不厚重，不易生成脂肪粒，滲透力高，能迅速吸收並修護眼周脆弱肌膚，讓人以開架價位即可享受專櫃級成分的呵護。

2025年@cosme綜合賞第6名：CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露

CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露專為粗糙易阻塞的肌膚設計，主打溫和去角質、淨化毛孔並修護肌膚屏障。由皮膚科醫生共同研發，配方結合水楊酸與透明質酸，能有效代謝角質並改善粗糙顆粒，同時維持肌膚水潤不緊繃。更值得一提的是，它蘊含三重神經醯胺，可持續修復並強化天然保護屏障，避免清潔後乾燥與敏感。憑藉高效卻溫和的表現，這款潔膚露在2025年@cosme部門賞—潔面類中榮獲第1名，並獲得大量用戶好評，在IG與Threads上討論度極高，被視為改善黑頭粉刺、背痘與粗糙肌的必備恩物。

2025年@cosme綜合賞第5名：PANTENE PRO-V 爆水珠珠髮膜 - 蓬鬆水養

這款髮膜以獨特的「爆水珠珠」設計聞名，每粒膠囊都封存高濃度的玻尿酸精華與皇牌Pro-V B5成分，使用時輕輕按壓即可釋放百萬修護因子，深入髮芯補充流失的營養，重建受損髮絲結構。質地輕盈易沖洗，不黏膩，能有效改善毛躁、乾旱與打結問題，讓秀髮瞬間柔順亮澤並保持蓬鬆感。獨立膠囊包裝設計方便攜帶與控制用量，持續使用效果更佳。在2025年@cosme部門賞—髮膜類中得到第1名，並深受用戶好評，被視為染燙後或乾燥髮質的必備護髮神物。

2025年@cosme綜合賞第4名：BOBBI BROWN晶鑽漾色盈潤唇膏

這款唇膏是一款結合潤唇膏的滋潤、唇膏的顯色與唇彩的水潤光澤於一身的明星產品，主打即時修護與提升氣色。蘊含荷荷巴油及多種植物精華，能模擬皮膚天然脂質，立即滋潤並修復乾燥雙唇，同時構建鎖水屏障，減少水分流失。質地輕盈柔軟，塗抹瞬間融化於雙唇，不厚重、不黏膩，能有效淡化唇紋，打造澎潤立體的水光嫩唇。單層塗抹即可呈現自然血色感，厚塗則能展現晶鑽般閃耀的水潤光澤，適合妝前急救或妝後疊擦。

2025年@cosme綜合賞第3名：shu uemura unlimited無限輕透持妝粉底液 (小方瓶 2.0)

這款粉底液延續了品牌「無限輕透」的理念，升級版2.0採用全新配方，能在保持輕薄透氣的同時，提供更持久的妝效與更佳的抗汗抗油能力。質地水潤易推勻，能自然貼合肌膚，打造宛如第二層肌膚般的裸透妝感，不厚重、不假面。其獨特的持妝科技能有效抵禦潮濕與高溫環境，讓妝容一整天依然清爽穩定。色號選擇多樣，特別針對亞洲膚色調校，能精準修飾暗沉與不均，呈現自然光澤。

2025年@cosme綜合賞第2名：CeraVe長效保濕修復乳

CeraVe長效保濕修復乳專為乾燥與敏感肌膚設計，主打長效滋潤並修復肌膚屏障。配方蘊含三重神經醯胺，有效補充並強化天然屏障，減少水分流失，維持健康穩定的膚況；同時添加透明質酸，提供深層保濕，讓肌膚持續水潤柔軟。質地清爽不油膩，延展性佳，特別適合香港濕度較高的氣候，臉部與身體皆可安心使用，即使敏感肌也能輕鬆駕馭。憑藉高效修護力與親膚配方，CeraVe長效保濕修復乳被視為秋冬護膚及乾燥肌的必備保養品。

2025年@cosme綜合賞第1名：OLAY水感透白光曜精華 (水光小白瓶)

OLAY水感透白光曜精華（暱稱「水光小白瓶」）是一款專為亞洲女性膚質研發的美白精華，主打淡斑、勻亮與深層保濕功效。 這款精華蘊含高濃度Niacinamide（煙酰胺），能有效抑制黑色素生成，淡化斑點並改善膚色不均，讓肌膚逐漸呈現勻亮透白的光澤感。同時加入透明質酸與多重保濕因子，為肌膚注入水分，維持長效水潤，避免因乾燥而導致暗沉。質地輕盈水感，吸收迅速不黏膩，適合日常早晚使用，敏感肌亦能安心。「水光小白瓶」更受到眾多美妝網紅推介，在社交平台上討論度極高，被視為改善暗沉、提亮膚色的高性價比精華。

