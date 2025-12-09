聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
全港最大@cosme香港登陸尖沙咀！3層高、逾450個美妝品牌，必買彩妝Top8出爐
原來這是品牌海外首間旗艦店，足足三層空間佔地超過 14,000 平方呎，規模相當驚人。與此同時，2025 年度香港美妝大賞也同步出爐，這份榜單基於逾萬篇香港用戶的真實評價，兼具公信力與參考價值，愛美人士的化妝包該趁機更新了！
@cosme必買清單揭曉！
@cosme必買清單1. 殿堂賞：INNISFREE 控油礦物散粉
這款礦物控油碎粉是無數人從學生時期用到現在的回購款，憑超高性價比及優異控油力拿下殿堂賞。INNISFREE 控油礦物散粉 質地輕薄不厚重，上臉後能快速吸附多餘油脂，保持肌膚清爽，細細盒日常補妝也方便。
@cosme必買清單2. 眉彩部門第 1 名：Benefit 激細三叉眉筆
Benefit 這款眉筆的精細筆頭，激細三叉設計能模擬真實眉毛走向，畫出來的眉形自然不生硬。新手也能輕鬆上手，不易暈染，持久度表現亮眼，是打造精緻眉妝的實用單品。
@cosme必買清單3. 打亮部門第 1 名：CANMAKE TOKYO 水潤高光膏
日系開架代表 CANMAKE 的這款高光膏，質感水潤不卡粉，上臉後會透出自然光澤，能提亮輪廓，適合各種膚質，是打造偽素顏好氣色的必備品。
@cosme必買清單4. 綜合賞第 1 名：ettusais 極幼柔滑眼線筆
這款眼線筆以極幼筆尖和柔滑質感拿下綜合賞冠軍！筆觸順滑易掌控，能精準描繪細緻眼線，不易暈染脫妝，無論化妝新手還是老手，都能輕鬆駕馭～
@cosme必買清單5. 粉底部門第 1 名：shu uemura 植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液
今次粉底部門第一名由植村秀小方瓶 2.0 奪得，主打輕透持妝，質地清爽不黏膩，上臉後貼合肌膚，遮瑕力與通透感兼顧，能抵禦出油出汗，長時間保持妝面完整，尤其適合香港潮濕氣候。
@cosme必買清單6. 防曬部門第 1 名：SOFINA iP 亮肌抗斑護膚防曬乳霜
SOFINA iP 亮肌抗斑護膚防曬乳霜質地滋潤不厚重，上臉後易推開，不會造成泛白，更有護膚功效，能亮肌抗斑，日常防曬同時呵護肌膚！
@cosme必買清單7. 唇彩部門第 1 名：KATE TOKYO 怪獸級持色唇膏
這款唇膏持色力極高，質地順滑易上色，顏色飽和度高，不易掉色暈染。即使吃飯喝水後，唇色依舊能保持完整，重點是色號選擇豐富，入手多幾枝也絕對不過份！
@cosme必買清單7. 遮瑕部門第 1 名：MAYBELLINE FIT ME！柔滑遮瑕膏
這款遮瑕膏質感柔滑和遮瑕力亦不錯，不會卡粉或起紋，能自然遮蓋痘印、黑眼圈等瑕疵。且性價比超高，無論是局部遮瑕還是全臉修飾都合適，新手也能輕鬆掌控，值得入手試試。
相關文章：@cosme面膜推薦Top3！2025年度@cosme香港美妝大賞排行榜揭曉：Quality 1st、INNISFREE「這款」上榜
護膚美妝：
cosme年度10大香港人氣美妝好物排行榜登場 57折起入手/第一位竟然是這個品牌眼線筆！
9款熱話「果凍唇膏」試色實評！價值十億美元的Rhode唇蜜、Laneige冬甩唇蜜...不費力打造GenZ最愛嘟嘟唇
