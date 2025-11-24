@cosme HONG KONG首間海外旗艦店12.5進駐尖沙咀！3層高大賣逾8,000款人氣美妝

@cosme HONG KONG首間海外旗艦店即將進軍香港！12月5日開幕的@cosme Hong Kong，選址在尖沙咀亞士厘道7號，樓高3層、佔地超過14,000平方呎，將成為東亞地區最大美妝品專門店之一！場內有超過450個品牌，逾8,000款精選美妝，各位美妝迷鎖定入貨！

（官方圖片）

@cosme之前在香港都只是開@cosme STORE，今次是@cosme HONG KONG首間海外旗艦店，佔地大亦進駐超多人氣美妝。店內當然會有@cosme港日美妝大賞及熱銷排行榜、日韓人氣美妝品牌區這些經典區域，亦設有命定香氛測試機及香氛體驗區、肌膚檢測及大型面膜牆等，旨在為來自世界各地、熱愛美妝的顧客，帶來獨特、趣味十足且貼心的購物體驗。

（官方圖片）

（官方圖片）

@cosme HONG KONG精選品牌包括：Yves Saint-Laurent、TOM FORD BEAUTY、SHISEIDO、ESTEE LAUDER、POLA、Laura Mercier、Shu Uemura、DECORTÉ、ALBION、Predia BLUE、KANEBO、Maison Margiela、Wonjungyo、Snidel Beauty、The Ordinary、Orbi、ELIXIR等，也看到SUQQU都可以在這裡買到了，相信很多日韓美妝迷都急不及待想@cosme香港快點開幕！

@cosme HONG KONG詳情：

開幕日期：2025年12月5日

地址：尖沙咀亞士厘道 7 號

店鋪營業時間：10am-10pm

