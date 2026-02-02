八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
Cosmo 通過 WASC 學校級全權認證 為 AI 教育機構全球首例
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月2日 - 去年登陸香港及新加坡市場、以「北美名師 + AI 技術」模式引起教育界關注的矽谷 AI 教育科技公司 Cosmo（Algorithm of Learning Inc.） 今日正式宣布，已獲得美國權威學校認證機構 WASC（Western Association of Schools and Colleges） 頒授的學校級全權認證（Accredited）。此項認證標誌著 Cosmo 在教學質量、課程嚴謹度及整體營運管理方面，已全面達到全球頂尖國際教育機構的長期標準，成為市場上首个獲此級別認可的 AI 教育機構。
WASC 為全球最具影響力與含金量的學校認證體系之一，其認證標準長期用於評估美國本土公立學校、私立學校及世界各地的國際學校，並被全球多個主流升學體系廣泛採信。能夠獲得 WASC 授予的最高等級學校級全權認證，意味著 Cosmo 並非僅在單一課程或教學產品層面達標，而是在整體學校運作、學術體系與質量監管層面獲得全面認可。
在香港，目前獲得 WASC 學校級認證的機構主要集中於少數知名國際學校。相較之下，以 AI 為核心教學引擎，並以線上一對一直播授課為主要形態的教育機構，能夠取得同等級別的學校認證，屬市場中極為罕見的案例。
教育界人士指出，WASC 的學校級全權認證並非短期申請即可取得，而需經歷嚴格且系統性的評估流程，涵蓋學術標準、教學成效、師資資格及學生支持體系。Cosmo 此次獲批進入長達六年的卓越運作週期，充分體現了專家組對其制度穩定性與長期治理能力的極高評價。Cosmo 此次通過認證，亦被視為 AI 教育模式在全球頂級學校認證框架下獲得完整肯定的重要案例。
對香港家長而言，Cosmo 獲得 WASC 學校級全權認證，其意義遠不止於品牌信任背書，更體現在實際可驗證的學術價值上。透過該認證體系，Cosmo 的課程設計與學習成果可與美國 K12 主流學術標準（CCSS）以及 IB、AP 等國際課程體系銜接，其教學質量亦需持續接受外部審核與改進要求。
更重要的是，Cosmo 所提供的學習記錄與學分，在申請全球頂尖高中及大學時具備高度認可度，有助學生建立具備國際公信力的學術履歷。此一制度化優勢，亦與市場上僅提供課程證明的教育產品形成明顯區隔。
Cosmo 於 2025 年正式進入香港市場，推出以「北美在職教師結合 AI 教學系統」為核心的一對一直播授課模式，聚焦英語寫作、批判性思維及核心學術能力提升。該模式在進入市場初期，已獲得一批高度重視國際升學銜接及學術深度訓練的家庭關注。此次 WASC 認證的正式落地，進一步補齊了 Cosmo 在制度與信任層面的關鍵拼圖，使其不僅在產品與教學效果層面獲得市場認可，更在國際教育體系中建立起可被理解、可被核驗的學校級身份。
Cosmo 聯合創辦人 Jessica 表示，未來將持續以香港作為重要的國際市場之一，在嚴格合規與品質優先的前提下，為更多本港學生提供具備長期學術價值的國際化學習路徑。
Hashtag: #教育科技 #人工智能教育 #在线学习 #国际学校 #课程创新 #WASC认证
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
关于 Comso:
Cosmo 為源自美國的人工智能驅動教育平台，專注為 K–12 學生提供個性化一對一數學及英語語言藝術（ELA）在線直播課程。公司由兩位普林斯頓大學校友於矽谷創立，上線兩年已為超過 150,000 個美國家庭提供定制化學習方案，整合課後練習、評估與持續調整機制，有別於傳統補習模式。平台目前連接全美 1,000+ 名高評價在職教師，並以 AI Copilot 系統輔助教學。
关于 WASC:
西部學校與學院協會學校認證委員會（Accrediting Commission for Schools, Western Association of Schools and Colleges，簡稱 WASC）為國際知名之教育認證機構，亦為美國六大區域性認證機構之一。WASC 長期與美國國務院海外學校辦公室（Office of Overseas Schools）密切合作，致力於為全球學校提供專業指導與認證服務，其服務範圍涵蓋加州、夏威夷、關島、亞洲、太平洋地區、中東、非洲及歐洲等地區。
如欲瞭解更多資訊，敬請瀏覽 WASC 官方網站：www.acswasc.org，或逕洽 WASC 辦公室。
Accrediting Commission for Schools,
Western Association of Schools and Colleges
533 Airport Blvd., Suite 200 Burlingame, CA 94010
Website: www.acswasc.org
新聞稿由客戶提供
