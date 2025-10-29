「 Couch Friend 」是什麼？一起耍廢、不必社交的自在友誼關係

社交心理學家發現成年人的友誼往往帶著功能性質，有些朋友適合工作交流，有些適合旅遊玩樂，還有些只能在特定場合碰面。然而在眾多友情類型中，有一種極為稀有卻無比珍貴的關係——「Couch Friend」，一個能與你一起甚麼都不做，卻感到無比自在的朋友！

Couch Friend是甚麼？

這個名詞源自TikTok創作者Charlotte Negron，她在平台上分享自己與好友的相處方式時，用了「Couch Friend」這個說法，影片一出旋即引起逾數百萬人共鳴。顧名思義，「Couch Friend」即是能與你一同窩在沙發上各自玩手機1小時卻絲毫不覺得尷尬的朋友，你們能夠一起做任何事，也可以什麼都不做，單純享受彼此的陪伴也能感到滿滿的快樂。

圖片來源：getty images

Couch Friend零負擔相處模式

與「Couch Friend」的相處就像呼吸一樣自然，無須戴上社交面具，不需要任何虛假的寒暄，因為對方能接納你最真實的模樣。與「Couch Friend」的日常聚會基本上就是做你獨處時會做的事，只是身邊多了一個朋友而已。在這段關係中，無論狀態好壞都能被對方接住，沒有社交的壓力，也不存在評判的目光。

圖片來源：getty images

這種關係的珍貴之處在於舒適自在，他們不介意你蓬頭垢面，也不需要你為他們精心準備。當朋友上門時，你可以照常窩在沙發上追劇，而他們則像回到自己家一樣，毫不見外地自行找零食飲品。往往一個眼神就能領會對方的心思，不需多加解釋已經笑成一團，是一種能讓人重新獲得能量的存在。

圖片來源：getty images

Couch Friend好處多 甚至有助慳錢？

「Couch Friend」能滿足人類最深層的連結需求，除了情感支持外，還能為生活帶來意想不到的實際益處。當朋友在家中陪伴時，你們更有動力一起下廚，既節省金錢又增進感情。有網民形容這種朋友為「Framily」，大部分看似無所事事，但只要對方需要，便會放下一切全力相助。

圖片來源：getty images

此外，有研究顯示與朋友一同處理日常瑣事，不僅能讓日常事變得更有趣，也能大幅提高完成效率。即使只是坐在一旁無聲地陪伴，「Couch Friend」的存在本身已經具有強大的治癒力量。

圖片來源：getty images

Couch Friend可遇不可求？

然而，並非每個人都「Couch Friend」，這種親密關係以及深厚的默契與信任往往需要長時間培養，也要求雙方願意展現真實的自我。「Couch Friend」通常源於某個特定階段或共同興趣，例如曾經的同班同學，或是因共同興趣而熟悉的好友，隨著時間推移，才慢慢成為能「甚麼都不做」也自在的人。若你也渴望這樣的友情，不妨留意身邊那些讓你最放鬆的人，可能正是你的「Couch Friend」。

圖片來源：getty images

