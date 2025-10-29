江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
「Couch Friend」是什麼？一起耍廢、不必社交的自在友誼關係
社交心理學家發現成年人的友誼往往帶著功能性質，有些朋友適合工作交流，有些適合旅遊玩樂，還有些只能在特定場合碰面。然而在眾多友情類型中，有一種極為稀有卻無比珍貴的關係——「Couch Friend」，一個能與你一起甚麼都不做，卻感到無比自在的朋友！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Couch Friend是甚麼？
這個名詞源自TikTok創作者Charlotte Negron，她在平台上分享自己與好友的相處方式時，用了「Couch Friend」這個說法，影片一出旋即引起逾數百萬人共鳴。顧名思義，「Couch Friend」即是能與你一同窩在沙發上各自玩手機1小時卻絲毫不覺得尷尬的朋友，你們能夠一起做任何事，也可以什麼都不做，單純享受彼此的陪伴也能感到滿滿的快樂。
Couch Friend零負擔相處模式
與「Couch Friend」的相處就像呼吸一樣自然，無須戴上社交面具，不需要任何虛假的寒暄，因為對方能接納你最真實的模樣。與「Couch Friend」的日常聚會基本上就是做你獨處時會做的事，只是身邊多了一個朋友而已。在這段關係中，無論狀態好壞都能被對方接住，沒有社交的壓力，也不存在評判的目光。
這種關係的珍貴之處在於舒適自在，他們不介意你蓬頭垢面，也不需要你為他們精心準備。當朋友上門時，你可以照常窩在沙發上追劇，而他們則像回到自己家一樣，毫不見外地自行找零食飲品。往往一個眼神就能領會對方的心思，不需多加解釋已經笑成一團，是一種能讓人重新獲得能量的存在。
Couch Friend好處多 甚至有助慳錢？
「Couch Friend」能滿足人類最深層的連結需求，除了情感支持外，還能為生活帶來意想不到的實際益處。當朋友在家中陪伴時，你們更有動力一起下廚，既節省金錢又增進感情。有網民形容這種朋友為「Framily」，大部分看似無所事事，但只要對方需要，便會放下一切全力相助。
此外，有研究顯示與朋友一同處理日常瑣事，不僅能讓日常事變得更有趣，也能大幅提高完成效率。即使只是坐在一旁無聲地陪伴，「Couch Friend」的存在本身已經具有強大的治癒力量。
Couch Friend可遇不可求？
然而，並非每個人都「Couch Friend」，這種親密關係以及深厚的默契與信任往往需要長時間培養，也要求雙方願意展現真實的自我。「Couch Friend」通常源於某個特定階段或共同興趣，例如曾經的同班同學，或是因共同興趣而熟悉的好友，隨著時間推移，才慢慢成為能「甚麼都不做」也自在的人。若你也渴望這樣的友情，不妨留意身邊那些讓你最放鬆的人，可能正是你的「Couch Friend」。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
社交關係：
友情也有「七年之癢」？研究顯示每7年朋友圈會「大洗牌」更新一半朋友，5大秘訣讓友情保鮮維持長久友誼
《史迪仔》電影關於友情與親情的金句：Ohana即係一家人，即係無人會比人留低同被遺忘
其他人也在看
Ami Paris低至3折！6大網購平台入手攻略+尺寸選擇技巧 T-shirt低至$900、紅心Logo毛衣平近$2,000
Ami Paris 紅心A的logo簡單又容易識別，加上款式設計百搭易襯，備受潮人們的喜愛，不少明星都有著過，近年更邀請韓國演員崔宇植成為全球品牌大使！不過香港暫時都未有Ami Paris專門店，雖然有些連鎖服飾店都有機會見到其蹤跡，或者有時Ami Paris有聯乘系列，都可以在聯乘品牌的專門店買到，但價錢大多數都比外國網購價貴一截。Yahoo購物為各位整合了可以入手Ami Paris的網購平台，再幫大家比較邊個最抵買、最優惠。另外，亦會分享品牌尺寸選擇的小技巧，讓大家可以第一時間用最抵價錢就買到！想知Ami Paris網購攻略，即刻睇落去啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
這4個星座超難追！但他們一愛上你就不放手，認定了就是一輩子
感情裡總有幾個「高難度星座」，追的時候得費盡心思，想打動他們比登天還難；但只要讓他們認定你，就會毫無保留地投入感情，不管遇到什麼事都不輕易放手，堪稱「打不走、罵不跑」的專情代表。姊妹淘 ・ 2 小時前
杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主
杜拜公主瑪赫拉去年以Instagram「三聲休書」霸氣休夫，結束與前夫的「短命婚姻」。後來，更推出《Divorce》香水，化痛為力。離婚約一年後，近日她曬出約110萬美元巨鑽戒，宣布與美國饒舌歌手French Montana訂婚，展現愛情事業雙贏的現代公主風采！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 2 小時前
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」 低調賣豪宅當暖爸
「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星阿爾芭・巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。姊妹淘 ・ 3 小時前
黃嘉雯還原彌豆子過萬聖節 竟唔夠「身邊人」搶鏡
【on.cc東網專訊】適逢萬聖節將至，藝人黃嘉雯（Carmaney）近日在社交平台分享出自己Cosplay的影片，不過她並非Cosplay成具恐怖懸疑氣息的造型，而是化身為日漫《鬼滅の刃》中的「彌豆子」一角，Carmaney無論在服裝、道具及神態上都還原十分相似東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Yahoo香港最佳品牌大獎 表揚最值得信任品牌 全民投票選出心頭好！
為慶祝Yahoo深耕香港30載，「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」隆重推出，發掘及表彰在市場風浪中勇於創新、透過卓越服務觸動港人心弦的傑出品牌。公眾更可透過Yahoo民調網上投票，就各個界別選出你最喜愛的品牌，成功投票更可獲 20 YPoints¹！Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！YAHOO著數 ・ 1 天前
HYBE、SM都搶著要！日本「神顏高中生」顏值爆表，親曝拒絕出道真相！
近日，影片中的主角Shusuke，透過與女友共同經營的 YouTube 頻道 「Minnie＆Shu」 發佈影片澄清：「我從來不是 K-pop 練習生，也沒有簽約任何公司。」他表示，爆紅影片是髮廊上傳的內容，「確實有很多公司聯繫想找我，但他們找不到本人，結果都打去髮廊。我髮型師非常有職業...styletc ・ 1 天前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前