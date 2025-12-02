Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Countdown 2026｜清邁天燈節靚景12月底再現！CAD 2026跨年限定：夜放天燈

錯過了「泰國七大奇蹟之一」的清邁天燈節（Yi Peng）？不要緊，因為此美景將會在今年除夕倒數再次上演！舉辦清邁天燈節主要單位之一：CAD，在2025年12月31日舉行跨年倒數煙花晚會，屆時不但會有泰國北部首屆國際煙花秀，還有放天燈活動，為2026年許願祈福。入場套票現已開賣，每人$1,078.4起，包交通接送、天燈、餐飲等，有興趣的話，建議立即入手！

舉辦清邁天燈節主要單位之一：CAD，在2025年12月31日舉行跨年倒數煙花晚會，會現場放天燈！（圖片：Trip.com）

倒數2026！泰北首屆國際煙花表演×放天燈

想有點新意思迎接2026年，不如飛到泰國北部古城清邁參與獨特且浪漫的年度壓軸盛典：Chiang Mai CAD New Year Countdown 2026，既是泰國北部首屆國際煙花表演，也是體驗當地蘭納傳統文化的最佳機會，可以在清邁星空下參與傳統蘭納風格市集、觀看文化表演、品嚐泰北風味自助晚餐，以及親手放天燈，親眼看到「泰國七大奇蹟之一」靚景，相當珍貴的經驗！

Chiang Mai CAD New Year Countdown 2026，既是泰國北部首屆國際煙花表演，也是體驗當地蘭納傳統文化的最佳機會。（圖片：Trip.com）

$1,078.4起包交通接送、天燈

有了解過清邁天燈節的朋友都知道人氣有幾高企，門票很快就售罄，所以既然有多一次體驗的機會，就要好好把握機會，立即買票參加！Yahoo購物專員幫大家睇過門票、一日遊的價錢，12月31日門票最平$1,078.4起就有交易～門票價錢當然按座位劃分，價錢愈貴愈靠近舞台。當日會在PAYAP大學PIH學生宿舍集合，再乘搭接駁巴士到CAD文化中心。現場完成驗票後，就可以入場邊享受各種活動、美食和小食，邊等待表演開始、放天燈、倒數迎接2026年！提提大家，Chiang Mai CAD New Year Countdown 2026會分12月30日及31日舉行，放天燈環節只會安排在12月31日，部分門票不包接送交通，購買門票時記得睇清楚啊～

Trip.com—泰國清邁府清邁2026清邁跨年煙火晚會夜遊[CAD]

12月31日價錢：包交通、不包餐飲$1,078.4起 （原價$1,100.4起） ；包交通及餐飲$1,463.5起 （原價$1,485.4起）

按此經Trip.com預訂

Klook—清邁CAD 2026新年倒數

12月31日價錢：包交通及餐飲$1,135起（ 原價$1,165起）

按此經Klook購票

Trip.com—2026清邁CAD天燈節官方會場跨年煙火晚會半日遊 煙花秀

12月31日價錢：包交通及餐飲$1,151起 （原價$1,173起）

按此經Trip.com預訂

KKday—2026年清邁新年倒數最盛大的煙火和燈籠 | 泰國

12月31日價錢：包交通及餐飲$1,212起

按此經KKday預訂

Chiang Mai CAD New Year Countdown 2026。

門票價錢按座位劃分，價錢愈貴愈靠近舞台。（圖片：CAD）

