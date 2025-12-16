Counterpoint 預測 2026 年智能手機市場將縮減 2.1%，RAM 價格可能上漲 40%

近期 RAM 價格大幅上升，對智能手機行業造成了重大負面影響。分析公司 Counterpoint 調整了對 2026 年的預測，預計全球智能手機市場將萎縮 2.1%，而非之前預期的持平。更令人擔憂的是，內存價格的驟升將持續，Counterpoint 警告稱，價格可能在 2026 年第二季度之前再上漲 40%。

目前，低端手機的材料成本（BoM，即組件成本）較年初上漲了 25%。中端和高端手機則分別增加了 15% 和 10%。如果第二季度的預測成真，材料成本可能進一步上漲 8% 至 15%。Counterpoint 亦預測，智能手機公司的出貨量將普遍下降。Oppo 和 vivo 原本預計會在明年出貨更多手機，但經過修訂後，預測出貨量將下降。小米 Xiaomi 和 honor 的降幅尤其明顯。

大型廠商如 Apple 和 Samsung 也將受到影響，但相對而言情況會好一些。資深分析師 Yang Wang 表示：「Apple 和 Samsung 在未來幾個季度中處於有利位置，但對於那些在市場份額與利潤率之間缺乏靈活性的公司來說，情況將會艱難。隨著年份的推進，這一情況將在中國 OEM 中尤為明顯。」

智能手機製造商已經開始適應成本上升的情況，通過調整產品線和降低規格來應對。「在某些型號中，我們看到組件如相機模組、潛望鏡解決方案、顯示屏、音頻組件以及內存配置的降級。」資深分析師 Shenghao Bai 指出。

分析師警告，2026 年的平均售價（ASP）將高於預期（原預測增長 3.9%，新預測增長 6.9%）。這意味著智能手機製造商可能會試圖推銷更高端的型號，因為這些型號相對較少受到 RAM 價格上漲的影響，因為 RAM 在其材料成本中所占的比例較小。

