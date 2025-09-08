COVID 期間的口罩成為微塑料污染的潛在威脅

隨著 COVID-19 疫情的爆發，口罩作為全球數十億人使用的防護裝備，卻也正成為一個環境危機的隱患。隨著數十億個被丟棄的口罩在土地和水道上堆積，科學家警告這些口罩正在逐漸分解成微塑料，並釋放有毒化學物質。根據考文垂大學的一項新研究，即使是未使用的口罩也能向水中釋放污染物，這引發了對我們依賴一次性防護裝備隱性成本的新擔憂。

為了模擬現實世界的條件，研究人員將未使用的口罩放置在超純水的燒杯中，並在室溫下靜置 24 小時。隨後，水被過濾並使用先進的實驗室技術進行分析，並採取嚴格的控制措施以防止污染。研究發現，即使在未經使用或物理壓力的情況下，口罩也會向水中釋放可測量的微塑料和化學物質。這一發現表明，污染物在生產過程中就已經嵌入，並且在最小接觸下就可能逐漸釋放出來。過濾口罩的污染程度遠遠高於標準的外科口罩，它們釋放的微塑料顆粒是標準口罩的三至四倍，大多數顆粒的尺寸小於 100 微米，這比人類頭髮的寬度還要小。主要材質為聚丙烯，這是一種廣泛用於口罩生產的塑料，但也檢測到微量的聚乙烯、聚酯、尼龍和 PVC。

這些材料具有極高的自然降解阻力，意味著它們在環境中可能持續數十年。一旦被海洋生物或其他生物攝取，這些微塑料可能會通過食物鏈逐漸累積，最終威脅到生物多樣性，甚至可能對人類健康造成潛在危害。這項研究還強調了有害化學添加劑的存在，包括雙酚 B，這種化合物已知會擾亂荷爾蒙並損害水生生命。如果這類化學物質大量進入水道，可能會污染飲用水源，並增加對人類和野生動物的風險。科學家們警告，微塑料和化學物質的綜合影響仍然未被充分理解，但其潛在後果可能相當嚴重。雖然單個顆粒可能微小，但其數量之多及持久性卻對環境構成長期的威脅。

這些發現凸顯了重新思考社會如何使用和處置一次性口罩的必要性。在疫情期間，全球每個月估計使用了 129 億個口罩，其中許多被隨意丟棄。如今，這些大量未經管理的廢棄物不斷增加，加劇了全球塑料危機。專家認為，開發可持續的替代品，例如由生物可降解材料製成的可重複使用口罩，應當成為優先事項。同樣重要的是提高公眾對一次性防護裝備隱藏危險的認識。博古什博士表示：「雖然口罩在保護我們免受 COVID 的影響中至關重要，但其對環境的影響卻不容忽視。我們必須考慮更安全的設計和更好的廢物管理系統，以防止長期的損害。」這項研究發表在《環境污染》期刊上。

