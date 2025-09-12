鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Creature Comforts 開設港島首間 Fear Free® 無壓設計 24小時動物醫院
東區24小時動物醫院橫跨兩層、佔地11,000平方呎，結合無壓設計、專科級醫療及合理價位，並延長門診至午夜。
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - Creature Comforts Veterinary Group 已於香港服務超過 23年，現正式於筲箕灣開設 東區24小時動物醫院。醫院橫跨 兩層、11,000平方呎，是港島首間以 Fear Free® 無壓理念打造的全天候寵物醫院。
醫療設施包括 ICU 即時監控、專屬血庫（保證送達）、激光治療、三倍大型隔離病房、先進診斷儀器（超聲波、心臟超聲波、內窺鏡；年底更將增設 CT 掃描及專屬動物升降機。
醫院提供 貓狗等候區分流動線、隔音貓病房、彩虹房及主人休憩區，為寵物與家庭營造平靜氛圍。門診時間延長至 午夜12點，午夜後則無縫銜接 24小時急症服務。
「高品質獸醫醫療不應只屬於少數人，我們相信合理價位亦能享有專科級照護，」醫院總監 Dr. David 表示。
「當動物平靜時，康復更快；主人安心，才能真正陪伴毛孩，」獸醫經理 Dr. Kaylen 補充。
醫院亦積極推動 社區公益活動，例如與 PUC 合作舉辦 領養日，以支持社區並推廣領養文化。
自2002年創立香港首間上門獸醫服務開始，並於2021年拓展 將軍澳獸醫中心，至今 Creature Comforts 已照顧超過 40,000 隻寵物。今天，東區24小時動物醫院不僅是一座醫療設施，更是對寵物家庭的承諾：Fear Free® · 高品質 · 可負擔。
媒體查詢與參觀： 醫院提供 專屬導覽與拍攝/攝錄機會，歡迎媒體預約。
聯絡人*
Anson Wong
Growth Partner
anson.wong@creaturecomforts.com.hk
Hashtag: #CreatureComforts #東區24小時動物醫院 #FearFree無壓醫療 #可負擔的高品質 #香港寵物
https://www.linkedin.com/company/creature-comforts-group/
https://www.facebook.com/creaturecomfortshk/
https://www.instagram.com/creaturecomfortshk/?hl=en
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Creature Comforts Veterinary Group
Creature Comforts 已於香港服務超過 23年，自2002年創立本港首間上門獸醫服務開始，並於2021年拓展 將軍澳獸醫中心，至今已照顧超過 40,000 隻寵物。集團使命始終如一：以 Fear Free® 無壓、專業與貼心 的方式，為香港家庭提供 高品質且可負擔 的獸醫醫療。
公司網站
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第3個星期週末運動營養產品限時71折 平價入手蛋白粉／下星期仲有NMN、韓國美妝產品減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第3個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【KFC】肯！抵DEAL 格格脆薯塊買1送1、超值3人餐 $111（11/09-17/09）
KFC 推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，9月11日至9月17日期間，上午11點後人氣格格脆薯塊買一送一；仲有超值3 人餐只係$111，套餐包括6件雞+2客辣汁蘑菇香飯(普通)+1客家鄉雞皇飯(普通)+3件經典葡撻+1客巴辣雞粒+3杯汽水(中)，平均一個人都唔駛$40！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
今日優惠｜屈臣氏全場無門檻88折、惠康買4支指定牙膏送總值$254禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 3 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 22 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 5 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前