Creature Comforts 開設港島首間 Fear Free® 無壓設計 24小時動物醫院

東區24小時動物醫院橫跨兩層、佔地11,000平方呎，結合無壓設計、專科級醫療及合理價位，並延長門診至午夜。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - Creature Comforts Veterinary Group 已於香港服務超過 23年，現正式於筲箕灣開設 東區24小時動物醫院。醫院橫跨 兩層、11,000平方呎，是港島首間以 Fear Free® 無壓理念打造的全天候寵物醫院。





廣告 廣告

港島首間 Fear Free® 無壓設計 24小時動物醫院



醫療設施包括 ICU 即時監控、專屬血庫（保證送達）、激光治療、三倍大型隔離病房、先進診斷儀器（超聲波、心臟超聲波、內窺鏡；年底更將增設 CT 掃描及專屬動物升降機。



醫院提供 貓狗等候區分流動線、隔音貓病房、彩虹房及主人休憩區，為寵物與家庭營造平靜氛圍。門診時間延長至 午夜12點，午夜後則無縫銜接 24小時急症服務。



「高品質獸醫醫療不應只屬於少數人，我們相信合理價位亦能享有專科級照護，」醫院總監 Dr. David 表示。



「當動物平靜時，康復更快；主人安心，才能真正陪伴毛孩，」獸醫經理 Dr. Kaylen 補充。



醫院亦積極推動 社區公益活動，例如與 PUC 合作舉辦 領養日，以支持社區並推廣領養文化。



自2002年創立香港首間上門獸醫服務開始，並於2021年拓展 將軍澳獸醫中心，至今 Creature Comforts 已照顧超過 40,000 隻寵物。今天，東區24小時動物醫院不僅是一座醫療設施，更是對寵物家庭的承諾：Fear Free® · 高品質 · 可負擔。



媒體查詢與參觀： 醫院提供 專屬導覽與拍攝/攝錄機會，歡迎媒體預約。



聯絡人*

Anson Wong

Growth Partner

anson.wong@creaturecomforts.com.hk





Hashtag: #CreatureComforts #東區24小時動物醫院 #FearFree無壓醫療 #可負擔的高品質 #香港寵物







https://www.linkedin.com/company/creature-comforts-group/





https://www.facebook.com/creaturecomfortshk/





https://www.instagram.com/creaturecomfortshk/?hl=en

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 Creature Comforts Veterinary Group

Creature Comforts 已於香港服務超過 23年，自2002年創立本港首間上門獸醫服務開始，並於2021年拓展 將軍澳獸醫中心，至今已照顧超過 40,000 隻寵物。集團使命始終如一：以 Fear Free® 無壓、專業與貼心 的方式，為香港家庭提供 高品質且可負擔 的獸醫醫療。



公司網站



www.creaturecomforts.com.hk









新聞稿由客戶提供

