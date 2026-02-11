Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【Crocs】新年限定優惠 全場滿額減高達$200（即日起至28/02）

由即日起至2月28日，Crocs官網推出限時新年優惠，全場買滿$650即減$50；買滿$900即減$100；買滿$1,200即減$200，而且買滿$600即可免運費。此外，在PayMe App內領取Crocs快閃折扣優惠券，每單可減$20！

>>Crocs官網按此<<

日期：即日起至2026/02/28

地點：Crocs官網

