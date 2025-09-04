街頭新ICON、時髦人都上腳！Crocs顯瘦神鞋、無痛增高6公分…Teva超殺聯名鞋、細節超狂

（圖／品牌提供）

潮流鞋櫃又要爆炸啦！這季的話題鞋款不管是戶外咖還是城市潮人，全場目光保證黏在你腳上。從繽紛玩色控最愛的Teva聯名涼鞋，到能把穿搭風格旋轉 360 度的CrocsCaged Clog機能感潮鞋～想走出門就贏一波？這幾雙不收真的會後悔。

Teva開啟「星際冒險」！SeanWotherspoon聯名系列

美國潮牌Teva與前衛設計師暨藝術家Sean Wotherspoon 攜手推出限量聯名系列，Teva x Sean Wotherspoon 聯名系列將過去經典鞋型，結合Sean獨有的復古繽紛色調～把Teva自 2000 年代初期、極具未來感的經典輪廓『Wraptor』系列鞋款重新復刻，以及 Hurricane XLT2 的創新演繹，設計出為探索浩瀚宇宙而生的系列，融入更多潮感復刻細節及注入更多大膽繽紛的配色和前衛的設計。

（圖／品牌提供）



Wraptor系列的休閒運動鞋和運動涼鞋款式，採用經典360° Wraptor穩定繫帶系統，提供絕佳支撐性及可調節性，給予雙腳360度的包覆力，帶來穩固貼合感。同時，搭載升級Durabrasion Rubber™橡膠大底，具備強悍的抓地力與耐磨性，適應戶外各種地形。

SW X Wraptor Shoe／9,480元（圖／品牌提供）



細節上更注入Sean Wotherspoon個人標誌性色彩，全新演繹織帶設計，織帶貫穿鞋底的巧思，給予腳底及鞋床高度的密合度，調節扣及快拆扣設計，方便穿脫與內嵌尼龍推進片，提供戶外崎嶇地形行進的穩定性。

SW X Wraptor Sandal／6,880元（圖／品牌提供）



同系列的 Hurricane XLT2 也經由 Sean 的視角重新詮釋，注入大膽配色、豐富材質觸感與不對稱綁帶設計。全系列採用 100%REPREVE® 回收聚酯纖維製成，並融合復古戶外元素，呈現兼具技術機能與藝術表達的設計語言。

SW X Hurricane XLT2／3,680元（圖／品牌提供）





CrocsCaged Clog 用 360 度玩轉風格，打造街頭潮流新 ICON

以舒適與獨特設計聞名的Crocs，這次再度驚艷時尚圈，推出全新鞋款 Caged Clog。這雙專為「勇於突破界限的人」打造的鞋履，不僅延續 Crocs 一貫的舒適基因，更以雕塑感線條與前衛細節，為街頭潮流注入嶄新能量。

（圖／品牌提供）



Caged Clog靈感源自現代建築與運動鞋美學，整雙鞋以一體成型的籠狀雕塑線條貫穿鞋身，帶來極具張力的立體視覺效果。鞋底則採用鋸齒狀紋路，結合運動鞋性能設計，兼具設計感與實用性。在日常搭配中展現強烈存在感，無論是街頭時尚還是潮流派對，都能成為全場焦點。

（圖／品牌提供）

鞋面特別設計 24 個 Jibbitz™ 洞口，能以飾品自由裝飾，展現 360 度的個人風格。無論是選擇低調單色，或是搭配大膽圖案與潮流配件，每一雙 CagedClog 都能成為獨一無二的創作。

除了大膽的外型，Caged Clog搭配革命性 LiteRide™ 鞋墊，以輕盈柔軟的材質提供出色的回彈力與緩衝效果，無論是長時間穿著或日常移動，都能感受非凡的舒適體驗。60mm厚底設計不僅修飾腿部線條，更讓穿著者擁有自信挺拔的姿態，將潮流與機能完美結合。

Crocs Caged Clog／2,680元（圖／品牌提供）





