csl 推出全新配件及 iPhone 17 專屬優惠、涵蓋藍牙喇叭、GaN 充電器、百瓦傳輸線及 Wi-Fi 7 Mesh
csl 宣布一系列全新手機及數碼配件正式登場，產品涵蓋音訊、充電、連線及護眼保護，並同步推出 iPhone 17 專屬優惠。新產品不僅針對日常使用需要，亦加入時尚與實用元素，全面提升用戶體驗csl。
Jellyfish MagSafe 磁吸藍牙喇叭
這款藍牙喇叭以輕巧便攜見稱，支援 NFC 一觸即連，並具備真無線立體聲 (TWS) 配對功能。底部內建磁吸設計，可吸附於手機、冰箱或任何金屬表面，方便用戶邊睇片邊免提。喇叭內建多種氛圍燈效果及麥克風，播放時間長達 8 小時，是戶外娛樂的理想選擇csl。
inno3C i-67DT-S 超薄 67W GaN 旅行充電器
僅約 0.75cm 厚度的 GaN 快速充電器，配備三輸出設計（2 x Type-C + 1 x USB-A），支援 PD3.0 協議，單孔輸出高達 65W，可為 MacBook、iPad、Android 等快速補電。同時配備四款可更換插頭，覆蓋中國、美國、日本、歐洲及澳洲等地，專為商務與旅行人士而設。
inno3C i-100C2-12 4 合 1 100W 快充傳輸線
採用 Type-C「一分二」設計，一線雙充，支援最高 100W PD 快充，亦可透過 Type-A 轉接頭兼容低功率裝置。除了高功率輸出外，還具備高速數據傳輸功能，並採用耐磨編織線材，兼顧速度與耐用性。
iPhone 17 專屬配件套裝
針對最新 iPhone 17，csl 獨家推出配件組合，包括：
紅光護眼全覆蓋玻璃保護貼：利用紅光轉化技術，有效減低屏幕藍光對眼睛的刺激，同時保留畫面清晰度。
360° 旋轉環支架磁吸保護殼：內建金屬旋轉環，可作支架並支援橫放／直放，配合磁吸功能及四角防撞設計，日常使用更安心。
ZTE BE15000 Wi-Fi 7 Mesh AP
csl 同步引入 ZTE ZXHN H6701Q 三頻 Wi-Fi 7 Mesh 路由器，具備高達 BE15000 的極速連線，支援 Mesh 擴展，能為多裝置同時提供穩定高速網絡。該產品建議零售價為 HK$2,399，而 iPhone 17 套裝客戶更可享特價 HK$799 入手
更多 iPhone 17 及 eSIM 優惠詳情，可瀏覽：
1O1O eSIM 服務: https://www.1010.com.hk/tc/esim
