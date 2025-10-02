韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
CSL 推出「黃金漫遊」服務，優先分配提升漫遊體驗
香港電訊旗下 CSL Mobile 宣布推出全新「黃金漫遊」服務，成為香港首家與亞太區九大流動網絡商合作的電訊商。
1O1O 及 csl 客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞漫遊時，可優先使用當地合作夥伴的中頻段「黃金頻譜」，大幅提升網速與穩定性，適合視像通話及串流影音等需求。合作網絡包括中國聯通、澳門電訊、KDDI、Softbank、AIS、Globe、SK Telecom、台灣大哥大及 Maxis。
同時，1O1O 及 csl 亦推出「環球 5G 服務計劃」，提供無限數據（達上限後降速）、免費「傾 King」漫遊通話 App、Club Care 旅遊保險、1O1O 私人助理服務及購物餐飲優惠等。
