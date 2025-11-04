焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

TechRitual

csl、1O1O及Club Sim客戶 觀看ViuTV全運會直播可豁免數據

Techritual.com

香港電訊（HKT）宣布，為帶動全城投入這項體育盛事，旗下 csl、1O1O 及 Club Sim 的指定月費服務計劃客戶，將可享流動數據豁免優惠。

由2025年10月31日至11月21日的推廣期內 ，合資格客戶透過 ViuTV 官方網站及 ViuTV 官方流動應用程式 ，觀看十五運會的開幕禮、閉幕禮、賽事直播、賽事精華 ，以及 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道的內容 ，均可獲豁免本地流動數據用量 。用戶需注意，此優惠並不包括觀看平台內的影片廣告、下載或更新應用程式所產生的數據 ，亦不適用於 5G 私「家」寬頻服務客戶 ，在香港以外地區使用或需支付相關漫遊數據費用 。

優惠詳情及播放內容

推廣日期： 此優惠有效期由2025年10月31日至2025年11月21日。
適用客戶： 指定 csl、1O1O 及 Club Sim 服務計劃的現有客戶。
豁免平台： 客戶透過 ViuTV 官方網站及 ViuTV 官方流動應用程式（App）觀看賽事，可獲豁免本地流動數據用量。
觀看內容： ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，合資格客戶可免數據觀看：

  • 開幕禮及閉幕禮

  • 賽事直播及賽事精華

  • ViuTV 99台、96台

  • 四個專屬數碼頻道

推薦閱讀

11 food.

其他人也在看

雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。

Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
蘋果AI傳延遲登陸中國

蘋果AI傳延遲登陸中國

知名科技記者格爾曼（Mark Gurman）在其Power On時事通訊中透露，蘋果原計劃今年中在中國市場推出AI功能Apple Intelligence，惟至今仍未兌現，且發布時間再次延期。Apple Intelligence整體研發過程面臨技術難題，包括工程問題與模型性能欠佳等，在中國的部署則更為複雜。

信報財經新聞 ・ 11 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線

在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻

Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻

Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。

Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah.com ・ 9 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以

Qooah.com ・ 9 小時前

1O1O及csl客戶以ViuTV觀看全運會直播可免數據用量

第十五屆全國運動會(十五運會/全運會)即將揭幕。由即日起至11月21日，十五運會舉行期間，香港電訊(06823.HK)旗下 1O1O 及 csl 月費服務計劃用戶透過 ViuTV 網上平台及 ViuTV 應用程式，包括 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道，觀賞開幕禮、閉幕禮、賽事直播及賽事精華，可獲豁免本地流動數據用量。ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，更推出多達四個專屬數碼頻道，緊貼港隊比賽進程。(BC)

infocast ・ 23 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 1 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。

Yahoo新聞 ・ 13 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：

Yahoo Food ・ 3 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文　控訴受言語及精神虐待　目睹媽媽身上有瘀青

前港姐李明慧女兒Ava發千字文　控訴受言語及精神虐待　目睹媽媽身上有瘀青

前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享

食尚玩家 ・ 4 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。

姊妹淘 ・ 22 小時前
快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤近個半鐘　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤近個半鐘　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。

Yahoo新聞 ・ 22 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...

styletc ・ 23 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。

Yahoo Food ・ 5 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審　港大副教授張祺忠承認誤殺罪　判囚 7 年 4 個月

殺妻囚終身上訴得直發還重審　港大副教授張祺忠承認誤殺罪　判囚 7 年 4 個月

香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。

法庭線 ・ 2 小時前