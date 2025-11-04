csl、1O1O及Club Sim客戶 觀看ViuTV全運會直播可豁免數據

香港電訊（HKT）宣布，為帶動全城投入這項體育盛事，旗下 csl、1O1O 及 Club Sim 的指定月費服務計劃客戶，將可享流動數據豁免優惠。

由2025年10月31日至11月21日的推廣期內 ，合資格客戶透過 ViuTV 官方網站及 ViuTV 官方流動應用程式 ，觀看十五運會的開幕禮、閉幕禮、賽事直播、賽事精華 ，以及 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道的內容 ，均可獲豁免本地流動數據用量 。用戶需注意，此優惠並不包括觀看平台內的影片廣告、下載或更新應用程式所產生的數據 ，亦不適用於 5G 私「家」寬頻服務客戶 ，在香港以外地區使用或需支付相關漫遊數據費用 。

優惠詳情及播放內容

推廣日期： 此優惠有效期由2025年10月31日至2025年11月21日。

適用客戶： 指定 csl、1O1O 及 Club Sim 服務計劃的現有客戶。

豁免平台： 客戶透過 ViuTV 官方網站及 ViuTV 官方流動應用程式（App）觀看賽事，可獲豁免本地流動數據用量。

觀看內容： ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，合資格客戶可免數據觀看：

開幕禮及閉幕禮

賽事直播及賽事精華

ViuTV 99台、96台

四個專屬數碼頻道

