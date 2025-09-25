CT報告現不雅字眼 醫院致歉病人諒解

【on.cc東網專訊】遼寧省瀋陽市一名病人近日反映，在新民市人民醫院接受電腦斷層掃描（CT Scan）檢查後，在影像報告單中發現「是他X的有及」等不文明用語。

事件曝光後，新民市人民醫院透過情況說明提及，影像科審核主任醫生沈某周日（21日）完善報告時，因打字失誤而造成誤會。院方與沈某已第一時間向當事患者誠懇道歉，已獲得諒解。針對以上事件，院透已對沈某作出批評教育及全院通報，堅決杜絕類似情況再次發生。

沈某解釋自己年屆60歲，眼睛老花且當時患者眾多，導致輸入錯誤。

