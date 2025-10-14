Cybertruck 滯銷？SpaceX、xAI 大量採購幫馬老闆「內部」消化

原本預期中將年產 25 萬輛的 Tesla Cybertruck 推出後銷量每況愈下，目前其年銷量不足 2 萬輛，傳說生產綫的利用率都不到 10%。在這種情況下，老闆馬斯克似乎打算以「內部」消化的方式來清理庫存。YouTube 頻道 NASASpaceflight 日前發現已有數百輛 Cybertruck 被運送到了 SpaceX 所在的 Starbase 基地，同時另一家馬斯克旗下的公司 xAI 也採購了大量同一車款。

事後 Tesla 的 Cybertruck 首席工程師證實了此消息，並表示他們「在工程設計時」就已經把替代 Tesla、SpaceX 內燃機車隊考慮在內。接下來交付的數字還會上升，但 Tesla 並未透露馬斯克相關企業「內部」採購 Cybertruck 的具體數量。不過亦有媒體指出，SpaceX 等公司選擇在這個時間點購入 Cybertruck，可能也是為了趕在季度結束前下單，以便在 Q4 獲得稅收減免。

