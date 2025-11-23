D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
粿粿傳與老公「轉私下協商」 爆范姜成日打機不顧家庭
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊女神粿粿，早前被老公范姜彥豐踢爆婚內出軌男神王子（邱勝翊），掀起外界熱議，最近3位主角對事件態度改為低調，有指粿粿和范姜離婚案會「轉私下協商」。粿粿在事件曝光後，曾上載近18分鐘的影片，表示家中開支大部分是由她負責，范姜工作室的錢東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 15 小時前
尋人｜60歲婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 家人稱身上無現金憂又餓又凍
一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、灰色長褲及粉紅色拖鞋。am730 ・ 2 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 19 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）
警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。 77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方am730 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲購票入場卻on.cc 東網 ・ 1 小時前