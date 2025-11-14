D奶壯壯意大利騷Quali 鏤空設計惹遐想

黑色星期五優惠大合集！
其他人也在看
Jennie針織穿搭4招公式！秋冬日常造型靈感，「這樣穿」保暖又時髦
作為時尚風向指標的Jennie，近期在IG曬出旅遊照，以一身身細膩灰色針織造型征服鏡頭。柔軟線條貼合身形，勾勒慵懶又精緻的氛圍，極簡色調與微份量肌膚留白，為秋冬造型增添性感張力。從輕盈針織上衣、鬆弛開襟外套，搭配修身長裙與休閒套裝，原本偏向居家與冬日的材質也能穿出旅行日常的新節奏。本文整理了Jennie針織穿搭4公式，成為秋冬氣質與率性並存的必備造型。bella儂儂 ・ 20 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介
歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金秀賢案件未有進展 律師再發聲明：數千張合照不可能存在
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被於已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往，雖然他澄清是於女方成年後才拍拖，但形象已經跌至谷底，廣告代言全部被抽起，更被品牌索償，他其後向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出索償訴訟，現時訴訟仍未開始進行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 20 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
艾普絲返「福」地倒戈 魔迷先噓後鼓掌
【Now Sports】周三女子歐聯，前英格蘭國家隊女足門將艾普絲率領巴黎聖日耳門重返曼聯倒戈，一開始受到噓聲待遇，但賽後走向觀眾席鼓掌致意，還是迎來魔迷的喝采聲。昔日效力曼聯女足達5年的艾普絲（Mary Earps），去年因續約談不攏過檔巴黎，今場比賽首次回到奧脫福球場倒戈，但最終失了兩球，而PSG也以1:2落敗。艾普絲曾替曼聯女足立下不少汗馬功勞，包括在2023/24年球季贏得英足盃榮譽，即使1年前自由身離開，仍然得到魔迷愛戴，但最近因為出自傳的內容引發爭議，包括抨擊目前在英格蘭女足接替其正選位置的漢頓，令不少人對其印象大打折扣，所以當一開始在現場由播音員讀出其名字，以及她落場後每次觸球，場內都是一片噓聲。當然，除了噓聲，也有魔迷繼續力撐這名門將，而完場後當她走向觀眾席鼓掌時，歡呼聲已掩蓋了噓聲，而PSG女足主帥保羅施薩賽後也說：「這裡的球迷顯然還是很支持她。比賽開始時或許並非如此，但到了最後，她的魅力就展現出來了。」曼聯女足主帥史堅拿賽前也預計球迷會向這名舊將柴台，但讚揚她面對反對聲音的回應方式：「她本身就很聰明，知道應該怎麼做。比賽結束後，觀眾改為向她歡呼，我相信她會好過一點。now.com 體育 ・ 1 天前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安拿拿安保姆緣盡世盃
【Now Sports】喀麥隆在世界盃非洲區附加賽落敗，兩名曼聯球員安拿拿和安保姆正式緣盡明年決賽周。上一圈的非洲區外圍賽分組賽，喀麥隆錯失首名，只能奪下4支最佳小組第2的資格，要透過附加賽爭取打入決賽周，但他們首場與剛果民主共和國在蘇丹中立場交鋒，踢至補時被對手的前紐卡素後衛梅邊巴在角球攻勢中建功，以0:1落敗，確定提早執包袱。今季被曼聯租借至特拉布宗的門將安拿拿（Andre Onana）和今夏入「魔」的前鋒安保姆（Bryan Mbeumo），均正選上陣，而盛傳獲曼聯看中的白禮頓中場巴利巴，也同樣在列，可是3人都無法幫助曾8次闖入世界盃決賽周的喀麥隆過關。剛果民主共和國也有兩名前魔將，分別是雲比沙卡和最近上法院告前東家「醫療失當」的杜安錫比。他倆會在周日與同日淘汰加蓬的尼日利亞對決，勝出者尚未可以奠定決賽周資格，還需要進行明年3月舉行的洲際附加賽，才知道入場券能否到手。尼日利亞對加蓬一仗，在摩洛哥中立場舉行，兩隊90分鐘踢成1:1，奧斯文加時梅開二度，才替賽前一度因獎金問題罷操的超霸鷹，取得躋身至周日附加賽決賽的資格。now.com 體育 ・ 1 小時前
杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選
杜德偉早前於10月中在紅館舉辦一連兩場演唱會慶祝入行40周年，多首經典金曲勾起不少樂迷的集體回憶。日前杜德偉與太太為慶祝結婚13周年紀念，精心挑選位於尖東的老牌意菜館，其賣點一向以迷人氣氛及精緻裝潢見稱，猶如置身於羅馬般意式氛圍，是不少饗客慶祝必到的特色餐廳，想知道邊間餐廳就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
50歲佘詩曼「新聞女王Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿
《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【百佳】佳搶價本周精選優惠 淘大點心 $52/4包（即日起至20/11）
百佳精選佳搶價產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Zespri大裝金奇異果 $52/8個、淘大點心3-10件裝 $52/4包、天壇牌火腿豬肉340克 $82/4罐送出前一丁即食麵5包裝！YAHOO著數 ・ 1 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 22 小時前